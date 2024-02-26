Хотя прямая официальная торговля ЕС с Россией чувствительными товарами упала после начала войны, экспорт этих товаров из блока в третьи страны резко вырос.

Несмотря на многочисленные санкции, Россия по-прежнему имеет возможность получать оружейные технологии из Европы. Торговля запрещенными чувствительными товарами на десятки миллионов евро ведется из самого Евросоюза.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на одного из чиновников ЕС. Так, почти четверть так называемых товаров высокого приоритета стоимостью 450 миллионов евро (488 миллионов долларов), поступивших в Россию из ЕС за первые девять месяцев прошлого года, была отправлена непосредственно из Европы. Остальное Москва импортировала через третьи страны.

"Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия и Китай, а также соседние с Россией государства, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению, были среди стран, участвовавших в торговле в обход санкций ЕС. Хотя данные свидетельствуют, что прямая официальная торговля ЕС с Россией чувствительными товарами упала после начала войны, экспорт этих товаров из блока в третьи страны резко вырос, чтобы полностью восполнить этот пробел", – говорится в материале.

Отмечается, что в течение последних месяцев ЕС и союзники сосредоточили большую часть своей работы по применению санкций против РФ по перечню "общего высокого приоритета". Туда входят компоненты и передовые технологии, такие как полупроводники и электроника, которые были выявлены в ракетах и других военных системах, используемых Россией в войне против Украины, или необходимы для их производства.

Действия блока по обеспечению соблюдения санкций включали экспортные ограничения для компаний в третьих странах, а также дипломатические контакты с этими странами с просьбой ограничить реэкспорт в Россию. ЕС также взял на себя полномочия, которые позволят ему запрещать экспорт санкционных товаров в страну в самых вопиющих случаях, хотя некоторые страны-члены до сих пор сопротивляются использованию этого инструмента.

В январе Киевская школа экономики сообщила, что с января по октябрь прошлого года Россия импортировала военные товары на 8,77 миллиарда долларов. Большая часть такой торговли происходит через сети тысяч небольших компаний за пределами ЕС, подавляющее большинство которых находится в Китае.

"Поставки трудно отследить, потому что они регулярно включают сети от нескольких поставщиков, а иногда и перепродавцов, которые могут погрузиться в старые запасы. Однако внутренняя оценка ЕС предполагает, что часть торговли происходит внутри блока. Государства-члены, которые отвечают за применение санкций, и компании, сознательно или бессознательно, делают слишком мало, чтобы остановить это", – пишет издание.

Данные также свидетельствуют о том, что дочерние компании и субподрядчики некоторых европейских предприятий, работающих за рубежом, производили подсанкционную продукцию и экспортировали ее в Россию через посредников в других странах.

При этом правила ЕС допускают некоторые исключения для экспорта в Россию так называемых товаров двойного использования. Это компоненты, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях.

Источник издания отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и декабрем 2023 года десяток государств-членов, включая Германию, Францию и Италию, предоставили лицензий на более чем 560 миллионов евро (607 миллионов долларов). В то же время за этот период были отклонены запросы на более 2 миллиардов евро (2,2 миллиарда долларов).

"Исключения не применяются к экспорту товаров для оборонной промышленности России и других чувствительных секторов, таких как энергетика и авиация, в соответствии с указаниями ЕС", – отмечает Bloomberg.

Санкции против России: вы могли это пропустить

Южная Корея планирует усилить экспортный контроль в Российскую Федерацию и Беларусь в отношении товаров, которые потенциально могут быть использованы в военных целях. Недавно в список таких товаров власти страны добавили 682 наименования.

В то же время Bloomberg пишет, что американские власти уклоняются от введения наиболее жестких санкций против России. По мнению журналистов, команда Байдена все еще не желает бороться с потоками доходов, отсутствие которых действительно может подорвать российскую экономику.

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