Следующие торги запланированы на 14 июня.

Очередной аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта (Одесская область) фактически сорван.

Как сообщили в Одесском подразделении Фонда государственного имущества Украины, торги по приватизации порта, которые были запланированы на 6 июня, не состоялись. В частности, на сегодня порт был выставлен на аукцион по стартовой цене 184,9 миллиона гривен.

Следующий - запланирован на 14 июня, но, согласно законодательству, стартовая цена уже будет снижена вдвое. Теперь она составляет 92 миллиона 459 тысяч 229 гривен.

Видео дня

Как уточнили УНИАН в ФГИУ, пока просто не нашлось желающих принять участие в аукционе.

История "продажи"

Впервые региональное отделение ФГИУ объявило аукцион по приватизации единого имущественного комплекса госпредприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" (Одесская область) на 3 марта, но желающих принять в нем участие не нашлось.

Согласно законодательству, стартовая цена упала со 187 млн грн до 93,7 млн грн, и последующие торги, 13 марта, состоялись. Победитель - компания "Укрдонинвест" - предложил 220 млн грн, однако но не оплатил деньги в определенный срок. Указанная фирма потеряла гарантийный взнос (18,7 млн грн), и возможность участвовать в следующих торгах этого лота.

Предполагалось, что стартовая цена вновь упадет, но лот выставили за 184,9 млн в национальной валюте. Такая цена, которая для кого-то стала неожиданной, была определена после очередной отчетности порта.

Напомним, порт расположен в Одесской области в городе Белгород-Днестровский, курортном пгт Затока (порто-пункт "Бугаз" и база отдыха "Прибой").

Предприятие в настоящее время работает как "сухой порт", который имеет выходы к девяти причалам в порту и одному причалу в портопункте. В состав объекта также входят 9 судов, 4 тепловоза, 18 портальных кранов и почти полсотни транспортных средств.

Вас также могут заинтересовать новости: