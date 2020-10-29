Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 69,3 млн грн Интерпайп Пинчука и еще три компании за нарушение антимонопольного законодательства. Кроме Интерпайп, были оштрафованы компании «Ретек», «Транспортные инвестиции» и «Фирма «Интервторпром».

АМКУ наложил штраф в связи со злоупотреблением монопольным положением на рынке поставки колес. В пресс-службе компании Интерпайп отметили, что категорически не согласны с такими выводами АМКУ и намерены оспаривать решение АМКУ в судебном порядке.

«Как национальный производитель мы считаем такое решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым не на основании фактов, а на предположениях. Интерпайп будет оспаривать решение АМКУ в установленном законом порядке. Рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на рынке нет заградительных пошлин. Подавая подобные жалобы в АМКУ недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставку в Украину продукции российских производителей. Напомним, что в отличие от украинского рынка, рынок РФ защитил себя от украинских колёс 39% заградительной пошлиной» - отметили в пресс-службе Интерпайп.

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Автор: УНИАН