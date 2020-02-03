В прошлом году 1647 украинских семей получили жилье по госпрограммам кредитования

Около тысячи семей в прошлом году получили квартиры по программе "Доступное жилье".

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) в 2019 году обеспечил квартирами 1647 семей, что в 2,2 раза больше показателя 2018 года.

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Об этом сообщил на пресс-конференции глава правления фонда Сергей Комнатный.

Как отметил глава фонда, в частности, 989 семей получили квартиры по программе "Доступное жилье", 460 - по программе льготного кредитования молодежи, медиков и педагогов, еще 198 - по льготным кредитам для участников АТО и внутренне перемещенных лиц.

По словам Комнатного, на эти цели в прошлом году было направлено 1,5 млрд грн, из которых 538,3 млн грн – средства из госбюджета, 252,2 млн грн – средства местных бюджетов, 67,4 млн грн - собственные средства фонда, 589,2 млн грн - средства граждан.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству обеспечил квартирами 751 семью, что на 32,2% больше показателя 2017 года.

В октябре 2018 года Кабинет министров Украины утвердил новый порядок программы "Доступное жилье" для населения, согласно которому предусматривается возможность самостоятельного выбора квартиры участником программы.

В 2017 году фонд обеспечил жильем 568 семей, в 2016 году - 300 семей.