Правительство приняло решение о доступном жилье для ветеранов и переселенцев

Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья.

Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Согласно решению правительства участники АТО/ООС и вынужденные переселенцы смогут приобрести жилье на льготных условиях.

"Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья. На эту программу правительство направит 200 млн грн, из них 100 млн грн для кредитования участников АТО/ООС и 100 млн грн для кредитования внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, правительство отдельно выделило еще 1,8 млн грн на жилье для 6 семей внутренне перемещенных лиц в Житомире, которые смогут получить жилье за счет софинансирования государственного и местного бюджетов. Среди тех, кто получит квартиру, семьи с детьми, в том числе одна семья имеет ребенка с инвалидностью, в других семьях мамы самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей.

Ранее правительство выделило 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова.

Как сообщал УНИАН, Кабмин расширил государственную поддержку программы строительства доступного жилья в 2019 году.