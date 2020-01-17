В Киеве прошли акции протеста против коррупционных схем в ФГИ, участники обвиняют руководителей Сенниченко и Беспалого (фото)

Протестующие подняли вопрос сомнительных, непрозрачных конкурсов на должности.

В Киеве активисты провели акции протеста под Фондом госимущества, Офисом президента и Кабинетом министров.

Митингующие требовали от главы ФГИ Дмитрия Сенниченко прекратить практику назначения на должности "отъявленных коррупционеров", упоминая Алексея Беспалова, а также пресечь коррупционные схемы в ведомстве. Об этом сообщают "Українські новини".

Протестующие держали в руках плакаты «Сенниченко и Беспалов. Мы не слепые!», «Сенниченко – новый, схемы – старые», «Беспалов возглавил коррупционные схемы Сенниченко», «Беспалов + Сенниченко = коррупция», «Не коррупции в Фонде госимущества!» и другие.

«Мы ждали от новой власти прозрачных конкурсов, назначений действительно новых лиц на высокие должности, уничтожения с коррупцией. Но на примере ФГИ мы видим, что ждали напрасно. Вроде как «новое лицо» Сенниченко взял и назначил в набсовет нескольких облэнерго Беспалова, которого уже ловили на коррупции!» – возмутилась активистка Валентина.

Читайте такжеФонд госимущества назвал объекты "большой приватизации-2020"

Также протестующие подняли вопрос сомнительных, непрозрачных конкурсов на должности, проводимых под эгидой Дмитрия Сенниченко.

«Надо уделить пристальное внимание проведению конкурсов в Фонде госимущества. Все указывает на то, что они проходят со всеми возможными нарушениями, чтобы Сенниченко мог расставить своих людей. И надо проверить причины, по которым будут отклонять неугодных кандидатов», – уверен активист Виталий.

Напомним, журналистам удалось выяснить, что Дмитрий Сенниченко назначил в набсоветы нескольких облэнерго Алексея Беспалова, которому НАБУ выдвигает подозрения в уголовном преступлении. Известно, что Беспалов – подозреваемый в деле о выведении государственных средств на счета частной компании «Енергомережа». Новое назначение позволяет чиновнику на законодательном уровне реализовывать не только экономические схемы с подконтрольными ФГИ облэнерго, но и схемы с приватизацией государственных компаний.