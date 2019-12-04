Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 миллиарда из-за угрозы США ввести пошлины на французские товары

Ранее американские власти сообщили, что могут ввести 100%-ый налог на французские товары.

Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары.

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Об этом свидетельствуют данные Forbes.

В ходе торгов во вторник, 3 декабря, котировки LVMH начали снижаться: цена одной акции компании упала на 2,4% до 387 евро за акцию.

Арно – самый богатый человек Европы. Он занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, издание оценивает состояние бизнесмена в $103 млрд. Основной актив Арно – концерн LVMH, куда входят бренды Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже, передают «Ведомости».

Ранее американские власти сообщили, что могут ввести 100%-ый налог на французские товары. Это ответ на введение в этой стране нового налога на цифровые услуги для крупных компаний, что может коснуться Google, Apple, Facebook и Amazon. Торговый представитель США Роберт Латхайзер называл этот налог дискриминирующим американские компании.

Трамп и Арно знакомы с 1980-х. Французский бизнесмен был гостем на первом государственном ужине Трампа и одним из первых генеральных директоров, которые встретились с президентом США после его инаугурации в 2017 г., писал Business Insider.