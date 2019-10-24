Спад промпроизводства в Украине замедлился до 1,1%

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство выросло на 1,7%.

Спад промышленного производства в Украине в сентябре 2019 года в годовом выражении – к сентябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 1,1% после падения на 1,7% в августе.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре в годовом выражении упало на 1,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в сентябре выросло на 1,7% без учета корректировки на эффект календарных дней, но упало на 0,1% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – 17,5%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 13,2%, текстильном производстве – 10,3%.

Наибольший рост зафиксирован в производстве мебели и другой продукции – 10,9%, производстве прочих машин и оборудования – 6,5%, фармацевтике – 3,5%,

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в августе 2019 года в годовом выражении ускорился до 1,7% после падения на 0,2% в годовом выражении в июле.

В 2018 году промпроизводство в Украине выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.