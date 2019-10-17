Эксперты назвали самые дорогие бренды мира
Apple, Google, Amazon и Microsoft остаются самыми дорогими брендами, несмотря на пристальное внимание антимонопольных органов к технологическим концернам.
Стоимость марки Apple выросла на 9 процентов и достигла почти 234 млрд долларов, Google занимает второе место. Стоимость этого бренда увеличилась на 8 процентов до 167,6 млрд долларов, пишет dw.com со ссылкой на компанию маркетинговых исследований Interbrand.
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В случае с Amazon маркетологи констатировали удорожание бренда сразу на 24 процента до почти 125,3 млрд долларов. В результате эта компания интернет-торговли и провайдер голосового ассистента Alexa увеличила отрыв от Microsoft, стоимость бренда которого Interbrand сейчас оценивает в 109 млрд долларов.
Компания Coca-Cola, длительное время занимавшее первое место в рейтинге, теперь с большим отставанием занимает лишь пятую позицию (64,3 млрд долларов), потеряв еще четыре процента.
Стоимость бренда Facebook снизилась на 12 процентов до почти 40 млрд долларов. В результате Facebook опустился с 9 на 14 место.
Interbrand оценивает стоимость брендов по деловым показателям, воздействию на клиентов и потенциальной способности достичь дальнейшего увеличения прибыли.
Как сообщал УНИАН ранее, согласно ежегодному ренкингу BrandZ’s 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands, Amazon возглавил топ-100 самых дорогих брендов в мире. Его стоимость за год выросла на 52% и достигла $315,5 млрд.