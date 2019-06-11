Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов в мире

Компания Amazon потеснила Apple и 12-летнего лидера рейтинга Google.

Amazon возглавил топ-100 самых дорогих брендов в мире. Его стоимость за год выросла на 52% и достигла $315,5 млрд.

Данные опубликованы в ежегодном ренкинге BrandZ’s 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands, передает Лига.Бизнес.

Компания Apple оказалась на второй позиции, ее стоимость за год выросла на 3% и составила $309,5 млрд. Google с первой позиции опустился на третье место, его стоимость выросла на 2% до $309 млрд.

Facebook сохранил шестое место, в то время как Alibaba впервые обогнал Tencent и стал самым ценным китайским брендом, поднявшись на две позиции до 7 места. Его стоимость за год увеличилась на 16% и достигла $ 131,2 млрд. Tencent опустился на три позиции и попал на восьмое место, потеряв 27% стоимости в годовом исчислении ($ 130,9 млрд).

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Среди популярных платформ социальных сетей Instagram, которая в настоящее время насчитывает более 1 млрд пользователей во всем мире. Этот бренд занял 44 место ($28,2 млрд) и стал самым быстрорастущим в этом году, показав стремительный рост стоимости бренда + 95%.

Компания Lululemon (спортивная одежда в стиле йоги) вторая по темпам роста. Ее стоимость за год выросла на 77% и достигла $6,92 млрд.

Другие лидеры рынка, такие как Netflix (+65%, №34, $34,3 млрд), Amazon (+52%, $315,5 млрд) и Uber (+51%, №53, $24,2 млрд) отражает быстро меняющийся мир, основанный на технологиях, в котором потребители больше ценят более богатый опыт бренда.

Рейтинг самых популярных мировых брендов BrandZ уже 14-й год подряд составляется агентством Kantar по заказу крупнейшей рекламной компании WPP. Рейтинг объединяет проанализированные рыночные данные от Bloomberg и обширную информацию о потребителях из более 3,7 млн потребителей по всему миру, охватывает более 166 000 различных брендов на более чем 50 рынках.