Совет бизнес-омбудсмена за год получил 75 жалоб бизнеса на таможню

В основном бизнес жалуется на сроки таможенных процедур, сложность возврата переплат, невыполнение таможней судебных решений.

Совет бизнес-омбудсмена Украины, представляющий и защищающий интересы бизнеса в государственных органах, за год получил 75 жалоб от представителей бизнеса на работу украинской таможни.

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Об этом написал глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов на своей странице в сети Facebook.

"На таможню относительно немного жалоб - 75 за год, но это относительно, а не в абсолютном измерении. В основном, жалуются на сроки, стоимость, сложность возврата переплат, невыполнение таможней судебных решений", - написал Нефедов.

Он пообещал отреагировать на все поступающие в Совет бизнес-омбудсмена сообщения предпринимателей о каких-либо фактах нарушения или неправомерных действиях со стороны таможенников.

"Если есть жалобы на работу новой таможни, пишите им (Совету бизнес-омбудсмена – УНИАН) тоже. Будем реагировать на все сообщения", - добавил глава Таможенной службы.

По данным Совета бизнес-омбудсмена в Украине, более половины поступающих к ним жалоб бизнеса – налоговые вопросы, тогда как около 4% - таможенные.

Справка УНИАН. Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в декабре 2014 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинской антикоррупционной инициативы, заключенным между правительством Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.