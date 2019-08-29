Nike и Adidas попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из Китая

По мнению обувных компаний, новые пошлины являются скрытым налогом, который будут платить граждане США.

Более 200 обувных компаний, в том числе Nike, Adidas и Converse, обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой отменить новые пошлины на товары из Китая.

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Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Ассоциацию дистрибьютеров и розничных торговцев обуви США (FDRA), передает kommersant.

«Мы очень обеспокоены тем, что эта мера с пошлинами создаст в дальнейшем экономическую неопределенность. Экономический спад лишит чистого дохода от американских потребителей, даже если им придется платить больше за товары»,— говорится в заявлении.

По мнению обувных компаний, новые пошлины являются скрытым налогом, который будут платить граждане США.

США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%, пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят не 25%, а 30%.

Как уточнил ранее американский президент Дональд Трамп, решение принято в ответ на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров: 23 августа Пекин объявил, что вводит пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд.