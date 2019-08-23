Китай ввел ответные пошлины на товары из США на $75 миллиардов

Дополнительные пошлины в размере от 5% до 10% будут введены на 5078 категорий товаров.

Власти Китая объявили о введении пошлин на товары, импортируемые из США на общую сумму в 75 миллиардов долларов.

Дополнительные пошлины в размере от 5% до 10% будут введены на 5078 категорий товаров, импортируемых из США, включая соевые бобы, нефть и малую авиацию, сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

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Часть новых пошлин будет введена 1 сентября, еще часть – 15 декабря.

В китайской прессе пишут, что в декабре КНР введет пошлину в размере 25% на импорт американских автомобилей и автомобильных запчастей.

"Решение Китая о введении дополнительных пошлин было вызвано односторонним подходом и протекционизмом со стороны США", - говорится в заявлении китайских властей.

Торговый представитель США пока не прокомментировал действия Пекина.

Питер Наварро, советник Белого дома по торговым отношениям, в интервью Fox Business News заявил, что торговые переговоры с КНР будут продолжены в закрытом режиме, несмотря на сегодняшнее решение китайских властей.

Как сообщал УНИАН, что с 1 сентября США расширят таможенные пошлины на импортируемые товары из Китая, ранее не попавшие под них. Сборы в 10 процентов затронут импортируемую китайскую продукцию на общую сумму в 300 млрд долларов.

Позже власти США приняли решение отложить введение 10% пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря из-за рождественских праздников.