Группа Jonathan Livingston сыграет первый сольный концерт в Киеве

6 сентября украинская барокко-поп группа Jonathan Livingston сыграет свой первый сольный концерт в Caribbean Club Concert-Hall. Коллектив исполнит песни из предыдущих двух альбомов, а также презентует новые композиции.

Группа Jonathan Livingston заявила о себе в октябре 2017 года, выпустив дебютный сингл "Колискова" на лейбле "Masterskaya". Дебют коллектива получил положительные отзывы публики и сразу обратил внимание музыкальных изданий. А уже весной 2018 группа презентовала дебютный мини-альбом "Під зеленими осокорами".

Весной этого года состоялся релиз нового ЕР "Хто я?", темой которого стал экзистенциальный кризис. Альбом одобрительно оценили ведущие музыкальные издания, а некоторые музыкальные критики назвали его претендентом на лучший лирический альбом года.

"Мрачный, как дорога через кладбище, чувственный, как первый поцелуй за гаражами, тягучий, как время, которое цыганка исследует линию жизни на вашей ладони. Красиво и иногда страшно", - прокомментировали мини-альбом "Хто я?" в музыкальном издании "СЛУХ".

Этим летом состав коллектива обновился уже второй раз и в Jonathan Livingston, кроме виолончели, гитары, клавиш и барабанов появились еще контрабас и альт.

На концерте 6 сентября прозвучат песни из предыдущих альбомов, а также новые композиции, которые коллектив исполнит впервые.

"Предстоящий концерт в Caribbean Club Concert-Hall - это самое значимое событие в творческой жизни нашего коллектива, которое мы с нетерпением ждем!", - поделились музыканты.

Насыщенность живого инструментала, этно-романтика и волшебный украинский язык в песнях Jonathan Livingston - идеальная атмосфера для того, чтобы погрузиться в себя.

Купить билеты на концерт можно на сайте: http://bit.ly/2H9y0Xl.

Встреча концерта на Facebook: https://www.facebook.com/events/492264254857550.