Пенсионный фонд начал оцифровку 10 миллионов пенсионных дел

Перевести все бумажные пенсионные дела в электронный формат планируется до 2024 года.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел (ретроконверсию), в ходе которой планируется перевести 10 миллионов действующих пенсионных дел в электронный формат до 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

“Перевод пенсионных дел в электронный формат осуществляется в рамках реализации Пенсионным фондом Украины проекта «Е-ПЕНСИЯ», который, среди прочего, предусматривает дистанционную подачу документов для назначения пенсий через веб-портал электронных услуг Фонда и создание специального мобильного приложения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что введение электронного формата позволит пенсионерам получать доступ к материалам своего дела в любом сервисном центре ПФУ или самостоятельно через веб-портал электронных услуг Фонда, а также создаст возможность получать услуги независимо от места жительства.

При этом освобожденные архивные помещения органов ПФУ можно будет использовать для улучшения условий обслуживания граждан.

Центры ретроконверсии уже работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где развернуто необходимое аппаратное и программное обеспечение и созданы специальные структурные подразделения. В других областях такие центры ПФУ планирует открыть до конца сентября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что Пенсионный фонд планирует сократить число своих отделений по стране с 600 до 55.