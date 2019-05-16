Пенсионный фонд сократит число своих отделений по стране

Пока не планируется менять структуру отделений фонда в Луганской и Донецкой областях, которые будут работать в прежнем режиме.

Пенсионный фонд Украины планирует сократить число своих отделений по стране с 600 до 55, заявил во время круглого стола в профильном парламентском комитете глава правления ПФУ Евгений Капинус.

Читайте такжеВ Украине выросла средняя пенсия: сколько получают наши бабушки и дедушки

"Это означает, что у нас останутся главные управления на уровне областей, и эти управления будут заниматься всем спектром вопросов, которые будут в повестке дня Пенсионного фонда", - сказал он.

Также он добавил, что пока не планируется менять структуру отделений фонда в Луганской и Донецкой областях: они будут работать в прежнем режиме.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров назначил Капинуса главой Пенсионного фонда в конце октября прошлого года.