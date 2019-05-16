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Пенсионный фонд сократит число своих отделений по стране

16:01, 16 мая 2019
Финансы
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Пенсионный фонд сократит число своих отделений по стране с 600 до 55 / фото УНИАН

Пенсионный фонд Украины планирует сократить число своих отделений по стране с 600 до 55, заявил во время круглого стола в профильном парламентском комитете глава правления ПФУ Евгений Капинус.

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"Это означает, что у нас останутся главные управления на уровне областей, и эти управления будут заниматься всем спектром вопросов, которые будут в повестке дня Пенсионного фонда", - сказал он.

Также он добавил, что пока не планируется менять структуру отделений фонда в Луганской и Донецкой областях: они будут работать в прежнем режиме.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров назначил Капинуса главой Пенсионного фонда в конце октября прошлого года.

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Теги: #Пенсионный фонд