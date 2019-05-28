В Украине тысячи проблемных предприятий, которые не приносят прибыли – СМИ

В Украине существует масса предприятий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в колоссальных вложениях.

Об этом сообщает сайт 24 канала в своем материале "Оставить нельзя продать: об украинских предприятиях-балластах и что с ними делать".

Так, согласно данным, приведенным в материале, в Украине осталось почти 3,5 тысячи государственных предприятий. А на весь Евросоюз (28 стран) – их меньше 400.

"При этом большая часть из этих 3,5 тысяч, не зависимо от того, где они и какие, находятся в заброшенном состоянии. Они теряют свою ликвидность, привлекательность, используются только для коррупционных схем", – сообщается в материале.

Кроме государственных предприятий, множество проблемных компаний-балластов находится и в частном секторе, которые могут достаться инвесторам, в том числе, международным.

С подобной проблемой столкнулась, например, компания "Метинвест", которой Антимонопольный комитет только после пяти лет рассмотрения дела дал разрешение на покупку Днепродзержинского коксохимического завода. Это едва ли не самый длинный случай вынесения решения АМКУ в истории Украины, сообщается в материале.

"В результате, инвестор получил актив с достаточно изношенными батареями (коксовыми батареями – ред.), а инвестиции, в которых нуждается завод, имеют сегодня туманные сроки окупаемости. За последние пять лет вложения в завод ограничивались только минимальными затратами на ремонты для поддержания производственного процесса, а другие потребности, в том числе экологические, финансировались по остаточному принципу", – указывается в материале.

По словам политолога Андрея Вигиринского, "Возникает вопрос: зачем ему (инвестору) предприятие, в которое надо будет вложить сумму в миллионах долларов, чтобы привести технологические процессы производства до современных".

Также существует огромное количество малоликвидных сельскохозяйственных предприятий, отметил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

"Среди проблемных сельскохозяйственных предприятий – кондитерские цеха, цеха по производству пива, заводы по производству вин и шампанских вин, водки и водочных изделий, свинофермы, молочные фермы, предприятия, которые производят муку, перерабатывают овощи и фрукты. Их очень много. Тех, которые еще отчитываются, дают некий баланс годовой – около полутысячи. Еще почти полтысячи – находятся в стадии ликвидации", –говорится в материале.