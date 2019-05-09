Достижимая мечта: украинские космические корабли на просторах Вселенной

Украине в наследство от Советского Союза досталась высокотехнологичная отрасль с уникальными предприятиями и квалифицированными кадрами. В одном только Днепре сконцентрированы мощности конструкторского бюро «Южное» и «Южмаша», позволяющие не только проектировать, но и выпускать ракетоносители для покорения космоса.

Так исторически сложилось, что отрасль стремительно развивалась во времена «холодной войны», стимулируемая гонкой двух сверхдержав – СССР и США. Поэтому на том историческом этапе главенствующая роль государства была чем-то само собой разумеющимся. Именно страх проиграть эту гонку был двигателем прогресса и объяснял налогоплательщикам, почему на покорение космоса направляются щедрые вливания из государственной казны.

Однако после развала Советского Союза перед странами, имевшими космическую промышленность, встал вполне резонный вопрос – нужно ли дальше направлять громадные общественные средства в эту отрасль? Что помимо престижа получает государство, которое тратит свои ресурсы на реализацию мечты: выйти за пределы освоенной людьми планеты Земля?

Украине на пороге тридцатилетия независимости также нужно найти свой ответ на этот определяющий будущее развития национальной космической отрасли вопрос.

Однако, ввиду отсутствия существенного финансирования из госбюджета воюющей страны формулируется он другим образом: хотим ли мы сохранить это позитивное наследие прошлого с победами в виде полета украинца в космос и участия в международных проектах, или же отрасль деградирует до точки невозврата, когда даже нынешние возможности нельзя будет восстановить?

Возможности «нового космоса»

После окончания «холодной войны» в развитых странах нашли свой ответ на указанный выше вопрос. На выручку так называемому «старому космосу», построенному на государственном финансировании, пришел «новый», который основывался на законах свободного рынка и частном финансировании.

И если для старой модели на первом месте стояли качество и соблюдение установленных сроков, то для новой – цена и востребованность на рынке. Это помогло привлечь частный капитал, ставший генератором ошеломляющих технологических прорывов, развития космического туризма и приобретающих реальное очертание планов освоения соседних планет Солнечной системы.

Одним из наиболее ярких примеров «нового космоса» является компания SpaceX Илона Маска, которая не только разрабатывает передовые технологии, но и может позволить себе такие акции, как запуск ракеты, которая под музыку Дэвида Боуи в рамках рекламной акции вывела на околоземную орбиту электромобиль Tesla - машину, собранную на заводе того же американского инноватора-бизнесмена.

Важно понимать, что обе модели финансирования отрасли могут успешно сосуществовать. При этом государство может сосредоточить свои усилия на исследовании космоса на дальних рубежах, а также развивать фундаментальную науку и разрабатывать перспективные технологии. В то же время, частные компании могут сконцентрироваться на тех сферах, которые хорошо изучены и могут уже сейчас приносить прибыль.

Как считает дублер первого украинского космонавта Леонида Каденюка Ярослав Пустовой, новая модель является более тяжелой и рискованной, но при этом она дает куда больше возможностей.

«В чем тут особенность? «Новый космос» – предпринимательская вещь. Если вы хотите сделать какой-то проект, вы должны сначала оценить рынок, определить, какой на рынке есть спрос, вы должны сделать ответ на этот спрос – предложение; оценить его технически, финансово, а потом найти инвесторов», - поясняет он.

Передовые западные страны с их огромным опытом предпринимательства восприняли идею «нового космоса» с энтузиазмом и существенно продвинулись в этом направлении. И если в тех же США уже появляется второе поколение предприятий «нового космоса», Украина пока не может сделать первые шаги, цепляясь за старую модель.

Неэффективность старой модели

Результаты выполнения государственных космических госпрограмм в Украине мало кого удовлетворяют, и это не является большим секретом для общественности. Более того – в прошлом году так и не удалось принять новый базовый документ по развитию отрасли на ближайшие пять лет. Новую госпрограмму Верховная Рада планирует утвердить лишь в этом году, если, конечно, у парламентариев дойдут руки.

В условиях ограниченных возможностей государственного бюджета и отсутствия четкого видения будущего отрасли единственным спасением для государственных предприятий сейчас является лишь работа с зарубежными партнерами и участие в международных проектах.

Потенциал отечественной космической отрасли на сегодняшний день, несмотря на три последних сложных десятилетия, все ещё настолько велик, что многократно превышает возможности государства. Украина попросту не может загрузить эту часть своих производственных мощностей госзаказами и не в состоянии в достаточном объеме потреблять услуги, которые может предложить отрасль.

При этом на международном уровне наблюдается стремительное изменение ситуации. Приход в космическую отрасль частного капитала значительно расширяет горизонты возможностей для отечественных предприятий, которыми грех не воспользоваться. Но наша страна для этого должна оперативно изменить правила игры, чтобы соответствовать нынешним реалиям.

Такой мысли придерживается и генеральный директор госпредприятия «ПО «Южный машиностроительный завод» имени А. М. Макарова» Сергей Войт. По его словам, в своем нынешнем состоянии государство является неэффективным собственником, причем, оно не может не только загрузить отрасль, но и не в состоянии инвестировать в её развитие.

Альтернативным выходом, по его мнению, может стать поиск стратегических инвесторов для отечественных космических госпредприятий, что предполагает их акционирование.

Стоит понимать, что космическая отрасль является едва ли не более закрытой, чем национальный оборонно-промышленный комплекс.

Потому подобные заявления руководителей флагманов отрасли и ведущих экспертов могут говорить лишь о том, что время кардинальных изменений на рынке настало.

При умелых и скорых действиях украинские государственные и частные компании могут занять нишу на конкурентном мировом рынке. Благо – сейчас намечаются достаточно крупные проекты, которые потенциально могут принести не только финансовую стабильность, но и доступ к общим наработкам участникам подобных программ.

Расправить крылья

Главными сдерживающими факторами для запуска предприятий «нового космоса» в Украине, по мнению экспертов и участников рынка, являются отсталая бизнес-модель, которая базируется на несоответствующей нынешним вызовам времени законодательной базе.

Во многом это связано с тем, что Украина является членом международных соглашений по контролю технологий двойного назначения, однако зачастую подобный контроль многим видится чрезмерным.

К примеру, закон прописывает, что деятельностью по созданию и эксплуатации ракет-носителей могут заниматься только государственные компании. В лучшем случае отечественные предприятия могут рассчитывать, что зарубежные компании могут заказать у них лишь части для ракетных двигателей, либо какие-то не столь существенные услуги. Понятно, что это ограничение необходимо убрать.

Еще одним существенным камнем преткновения для развития являются нормы закона Украины «О космической деятельности». В них прописывается лицензирование космической деятельности, а также контроль за осуществлением внешнеэкономической деятельности. К примеру, для ведения переговоров о любой разработке в космической сфере нужно получить разрешение Национального космического агентства Украины.

В этом же законе указывается на то, что любая космическая техника перед экспортом должна быть сертифицирована – мотивируется это якобы тем, что государство несет ответственность за такую продукцию. При этом специалисты сходятся во мнении, что государство должно нести ответственность за те космические аппараты, которые под флагом государства зарегистрированы этим государством. Если речь идет о частной компании, поставляющей продукцию заказчику, то вопросы качества должны решаться между контрагентами.

Важно, что никто из потенциальных инвесторов не поддает сомнению факт, что государство должно контролировать запуск ракет и их экспорт, поскольку это прописано в международных соглашениях. Но при этом ограничивать и контролировать нужно не процесс или деятельность, а результат работы компаний отрасли.

Есть ряд других нормативно-правовых актов, которые тормозят старт «нового космоса» в Украине.

Так, постановление Кабинета министров от далекого 1998 года определяет порядок выдачи лицензий на ведение космической деятельности, хотя законом о видах хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, не предусматривается такой тип регулирования государством данной отрасли.

Помимо указанного выше разрешения на ведение переговоров с зарубежными заказчиками, есть процедура регистрация договоров, связанных с космической деятельностью, что порождает необходимость направляться с соглашениями в Службу экспортного контроля.

При этом четких критериев, почему нужно регистрировать в НКАУ свой договор на поставку чего-либо, связанного с космосом, на сегодняшний день нет. В результате этой регистрации получается простое заключение, что Госкосмагентство не возражает против поставки товара по такому-то договору в такую-то страну. Понятное дело, все это усложняет процедуру отправки товара в другую страну.

Потому для улучшения условий ведения бизнеса участники рынка предлагают принять изменения в нормативную базу Кабмина, чтобы создать перечень товаров космической сферы, в том числе, ракетной техники, которые будут проходить эту процедуру без излишней бюрократической волокиты.

Еще одна проблема – наше законодательство не содержит четкого перечня космической техники, которую нужно регистрировать.

Так как отечественная космическая отрасль была сфокусирована на большие объекты, у нас нет разграничений в процедуре сертификации в зависимости от классификации объектов. Поэтому, запуская совсем маленький наноспутник, украинская компания должна его сертифицировать, как геостационарный.

Еще одним анахронизмом ориентации отрасли на государственное финансирование является необходимость наличия представительств Госкосмагентства на предприятиях, поскольку ГКАУ значится генеральным заказчиком техники.

Сейчас в Верховной Раде находятся два законопроекта, которые как раз направлены на либерализацию космической отрасли и ее демонополизацию. И хотя оба они не решают всех проблем запуска «нового космоса» в Украине, но, в целом, могут дать существенный импульс на старте.

Как считает директор по юридическим вопросам общественной организации «Ассоциация Noosphere» Юрий Забияка, в случае принятия описанных выше изменений в Украине должны возникнуть качественно новые отношения в отрасли. А уже на следующем этапе государству можно регулировать, в том числе, особенности государственно-частного партнерства.

И если Украина хочет попрощаться со старой, потерявшей эффективность моделью, то нужно оперативно менять правила игры. Учитывая нынешнюю конфронтацию с путинской Россией, единственным выходом для отрасли видится встраивание в мировой контекст и участие в международных проектах.

Одним из примеров подобной кооперации эксперты называют программу по освоению спутника Земли Луны. По их мнению, даже при незначительном долевом участии Украина может получить полный доступ к совместным наработкам.

Не стоит также забывать о сохранении кадрового потенциала отрасли, ведь какой бы интересной ни была работа в госкомпаниях, но финансовый стимул все чаще заставляет многих соотечественников реализовывать себя за пределами родной страны.

При правильном подходе и своевременном переформатировании национальной космической сферы у будущих поколений украинцев появится шанс стать частью великой миссии человечества по освоению Солнечной системы. И украинские космические корабли будут гордо бороздить просторы Вселенной. И это не будет шуткой.

Дмитрий Шварц