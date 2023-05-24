С 2021 года ВПЛ получили 650 жилищных кредитов на 892 млн грн.

В 2023 году на реализацию жилищного кредитования для ВПЛ международные доноры предоставят Украине дополнительный грант в размере 17 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба Минереинтеграции по результатам встречи вице-премьер-министра Ирины Верещук с представителями Госмолодежьжилья и офиса кредитного учреждения для восстановления (KfW) в Украине, которые с 2021 года реализуют в Украине доступную программу кредитования жилья для внутренне перемещенных лиц.

"В течение этого периода более 650 переселенцев получили кредит (со ставкой 3% годовых) на общую сумму 892,6 млн грн. Єту грантовую программу реализует Госмолодежьжитло за счет финансирования правительства Германии через кредитное учреждение KfW", - говорится в сообщении.

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В 2023 году на реализацию жилищного кредитования для ВПЛ международные доноры предоставят Украине дополнительный грант в размере 17 млн евро.

"Это одна из самых действенных программ обеспечения ВПЛ доступным жильем. Спасибо всем причастным, что помогаете людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В свою очередь будем способствовать привлечению к грантовой программе других международных доноров" – сказала Верещук.

Помощь во время войны

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення, в рамках которой все граждане Украины, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой для получения государственной помощи для восстановления своего жилья.

По состоянию на 17 мая 2023 года больше всего заявлений по программе "єВідновлення" для получения от государства до 200 тысяч гривень на восстановление поврежденного в результате войны жилья подали жители Харьковской (3 тыс. 554 заявления), Киевской (2 тыс. 852), Николаевской (870), Донецкой (688) и Херсонской (649) областей. Более 56% заявлений касаются помощи по восстановлению квартиры, 43,4% – частного дома и менее 1% – других жилых помещений.

По состоянию на 17 мая 2023 года правительство выделило для населения 4,4 миллиарда гривень. Граждане подали более 10 тыс. заявок на получение выплат для восстановления жилья.

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