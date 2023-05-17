Правительство выделило 4,4 млрд грн из средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплату помощи по программой "єВідновлення".
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, отметив при этом, что по состоянию на 17 мая по программе "єВідновлення" принято более 10 тыс. заявок.
"В частности, правительство приняло изменения в порядок использования средств Фонда ликвидации... относительно выделения 4,4 миллиарда гривень для выплат компенсаций для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии был создан в составе специального фонда государственного бюджета Украины с целью ликвидации последствий (в том числе гуманитарных, социальных, экономических), вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.
"єВідновлення" в Украине
10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой все граждане Украины, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой для получения государственной помощи для восстановления своего жилья.
За первую неделю подано более 10 тысяч заявлений о получении помощи.
По состоянию на 17 мая 2023 года больше всего заявлений по программе "єВідновлення" для получения от государства до 200 тысяч гривен на восстановление поврежденного в результате войны жилья подали жители Харьковской (3 тыс. 554 заявления), Киевской (2 тыс. 852), Николаевской (870), Донецкой (688) и Херсонской (649) областей. Более 56% заявлений касаются помощи по восстановлению квартиры, 43,4% – частного дома и менее 1% – других жилых помещений.