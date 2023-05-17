По состоянию на 17 мая граждане подали более 10 тыс. заявок на получение выплат для восстановления жилья.

Правительство выделило 4,4 млрд грн из средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплату помощи по программой "єВідновлення".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, отметив при этом, что по состоянию на 17 мая по программе "єВідновлення" принято более 10 тыс. заявок.

"В частности, правительство приняло изменения в порядок использования средств Фонда ликвидации... относительно выделения 4,4 миллиарда гривень для выплат компенсаций для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией", - говорится в сообщении.

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В министерстве напомнили, что Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии был создан в составе специального фонда государственного бюджета Украины с целью ликвидации последствий (в том числе гуманитарных, социальных, экономических), вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

"єВідновлення" в Украине

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой все граждане Украины, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой для получения государственной помощи для восстановления своего жилья.

За первую неделю подано более 10 тысяч заявлений о получении помощи.

По состоянию на 17 мая 2023 года больше всего заявлений по программе "єВідновлення" для получения от государства до 200 тысяч гривен на восстановление поврежденного в результате войны жилья подали жители Харьковской (3 тыс. 554 заявления), Киевской (2 тыс. 852), Николаевской (870), Донецкой (688) и Херсонской (649) областей. Более 56% заявлений касаются помощи по восстановлению квартиры, 43,4% – частного дома и менее 1% – других жилых помещений.

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