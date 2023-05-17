За первую неделю подано более 10 тысяч заявлений о получении помощи.

Больше всего заявлений по программе "єВідновлення" для получения от государства до 200 тысяч гривень на восстановление поврежденного в результате войны жилья подали жители Харьковской и Киевской областей.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, за первую неделю работы программы государственной помощи на восстановление поврежденного жилья "єВідновлення" было подано 10 тысяч 440 заявлений о выплате помощи.

Отмечается, что больше всего заявлений подали жители Харьковской (3 тыс. 554 заявления), Киевской (2 тыс. 852), Николаевской (870), Донецкой (688) и Херсонской (649) областей.

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В ведомстве также отметили, что более 56% заявлений касаются помощи по восстановлению квартиры, 43,4% – частного дома и менее 1% – других жилых помещений.

"Далее комиссии, которые будут созданы при органах местного самоуправления, проработают заявления и начнут непосредственное обследование жилья. Таких комиссий, по состоянию на 17 мая, создано уже 108", - говорится в сообщении.

Программа "восстановление"

10 мая 2023 года стартовала программа "єВідновлення". По программе помощь не будут предоставлять гражданам, которые отремонтировали свое жилье самостоятельно.

За два дня более 5,5 тысяч украинцев подали заявки на получение денег на восстановление жилья. Сообщалось, что можно получить до 200 тысяч гривень на строительные материалы или на заказ ремонтных услуг.

16 мая много украинцев столкнулись с проблемой при оформлении заявки через "Дию" по программе "єВідновлення". Проблема оказалась массовой для двух третей граждан, которые подали информационное сообщение о поврежденном имуществе.

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