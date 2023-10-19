Из этих средств более 302 миллиардов грн предусмотрено на национальную безопасность и оборону Украины.

Владимир Зеленский подписал закон №10038, который предусматривает увеличение расходов государственного бюджета 2023 года на 322,6 млрд грн. Как говорится на сайте Верховной Рады, из них более 302 миллиардов грн предусмотрено на национальную безопасность и оборону Украины.

"Проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов" разработан с целью дальнейшего осуществления неотложных мер, направленных на противодействие широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, и решения других первоочередных вопросов государства", - говорится в пояснительной записке.

Согласно принятому закону увеличиваются расходы в частности на:

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Министерство обороны - 211 миллиардов грн;

Министерство внутренних дел - 79 миллиардов грн;

Служба безопасности Украины - 4,2 миллиарда грн;

Министерство социальной политики - 16,5 миллиардов грн;

Министерство стратегической промышленности - 4,3 миллиарда грн;

Главное управлению разведки - на 2,5 миллиардов грн;

Госспецсвязи - 570 миллионов грн;

Министерство иностранных дел - на 1,3 миллиарда грн;

Министерство образования и науки Украины - на 572 миллиона грн;

Службу внешней разведки - на 500 миллионов грн;

Управление государственной охраны - на 230,5 миллиона грн.

Госбюджет-2023 - детали

6 октября Верховная Рада в целом поддержала законопроект, которым предусматривалось увеличение расходов государственного бюджета 2023 года на 322,6 млрд грн. тогда за законопроект №10038 проголосовали 313 народных избранников. По словам народного депутата Ярослава Железняка, такими изменениями были установлены два рекорда за историю Украины. Так, расходы общего фонда государственного бюджета впервые будут более 3,39 трлн грн, а дефицит – более 2 трлн грн.

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