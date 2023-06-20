Проект работает в 18 регионах, больше всего безработных привлечено в Полтавской области.

Более 30 тысяч безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления", и они заработали уже 200 млн грн. об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Проект "Армия восстановления" работает уже в 18 регионах, недавно к нему присоединилась Винницкая область. Всего к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта привлечено уже более 30 тысяч безработных, которые заработали за осуществление работ по восстановлению 200 млн грн. лидером среди регионов в этом проекте остается Полтавская область, где такие работы выполняют более 5 тысяч безработных", - сказала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, этот проект поддерживает людей, временно оказавшихся без работы, ведь за выполнение общественно полезных работ они получают от государства оплату в размере не менее 6700 грн, а это больше, чем среднее пособие по безработице тем, кто состоит на учете в центре занятости

Больше всего людей в рамках проекта привлечено в Полтавской области (5,4 тыс. человек), Харьковской (5,2 тыс.), Донецкой (3,6 тыс.), Киевской (3,3 тыс.) и Черниговской (3,2 тыс.).

Отмечается, что виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Так, руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает об этом Центр занятости, который предлагает безработным, стоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ.

"С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата осуществляется в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 грн в случае работы полнолуние", - сообщили в министерстве.

Чаще всего безработных привлекают к разбору завалов, восстановлению жилых домов, поврежденных в результате боевых действий, разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи, работе в центрах приема внутренне перемещенных лиц, оказанию социальных услуг в Пунктах несокрушимости, плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2022 года в Минэкономики сообщили, что в Украине безработных будут привлекать к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "армии восстановления", они будут получать за работу минимальную зарплату в размере 6,7 тысяч грн.

По состоянию на 6 марта до выполнения общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления"было привлечено 8,5 тысяч безработных в 13 регионах. Сейчас количество таких безработных выросло до 30 тысяч.

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