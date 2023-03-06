За выполнение работ государство выплатило участникам программы уже почти 56 млн грн.

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" привлечено 8,5 тысяч безработных в 13 регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко.

"Проект "Армия восстановления", направленный на привлечение временно потерявших работу людей к выполнению общественно полезных работ по восстановлению страны, набирает популярность. На сегодня он реализуется уже в 13 областях, на днях присоединились Днепропетровская и Львовская области", - сообщила Свириденко.

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По ее словам, к выполнению общественно полезных работ только с начала этого года было привлечено 4,9 тыс. человек, которые были безработными, а всего со времени старта проекта привлечено 8,5 тыс. человек. Они получают от государства оплату за работу не менее 6,7 тыс. грн, что больше, чем средний размер пособия по безработице. За выполнение работ государство выплатило участникам программы уже почти 56 млн грн.

Отмечается, что виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к строительству защитных сооружений гражданской защиты, разгрузке и фасовке гуманитарной помощи, оказанию социальных услуг в "Пунктах несокрушимости", разбору завалов и восстановлению жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий и тому подобное.

В министерстве сообщили, что на 2023 год в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на организацию общественно полезных работ предусмотрено 104 млн грн.

"Армия восстановления" в условиях войны

Из-за полномасштабного российскго вторжения тысячи украинцев остались без работы.

25 октября 2022 года Минэкономики заявило о том, что безработных украинцев привлекут в "Армию восстановления" страны.

Планировалось, что людей будут привлекать к укреплению дамб, расчистке побережья у водоемов и рек, заготовке дров для населения, разгрузке гуманитарной помощи, обустройству подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытия и тому подобное.

По состоянию на 15 ноября 2022 года, в Украине к проведению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" было привлечено 1036 человек со статусом безработного.

По состоянию на 31 января 2023 года государство выплатило более 30 млн грн безработным за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления".

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