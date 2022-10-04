Национальный банк с 5 октября решил запретить украинцам перечислять средства с гривневых банковских карт на валютные карты иностранных банков. Представители Центробанка объясняют принятое решение тем, что начали учащаться случаи среди граждан использования этой возможности не для поддержки родственников, оказавшихся вынужденными беженцами за рубежом, а для спекуляции на разнице курсов.

В то же время экспертная среда и представители отечественного бизнеса считают, что это решение не ко времени, поскольку лимит на такие операции и так оставался незначительным, поэтому не мог позволить украинцам выводить из страны значительные объемы валюты. Зато служил важным инструментом и упрощал жизнь тем гражданам, которые желают поддержать денежными переводами своих родных и близких за рубежом.

Прямой возможности гражданам купить доллары и евро за гривни, воспользовавшись более выгодным безналичным курсом, пока нет Видео дня

Если в апреле можно было переслать валюты за границу с гривневой карты на 100 тысяч гривень в месяц, то уже с июля – 30 тысяч гривень. Теперь же совсем забирают и такую возможность. Почему же Нацбанк решил именно сейчас ужесточить валютное регулирование, которое заметно усложнит жизнь украинцев?

Дело в том, что раньше стоимость наличной и безналичной валюты была одинаковой. Однако с начала полномасштабного вторжения кровавого агрессора на нашу землю разница между курсами повысилась до 10 процентов. Так, если 1 безналичный доллар сейчас стоит 38 гривень, то наличный около 42 гривень.

Нацбанк разрешил украинцам покупать безналичную валюту, но только через механизм трехмесячного депозита

Прямой возможности гражданам купить доллары и евро за гривни, воспользовавшись более выгодным безналичным курсом, пока нет. Ведь Нацбанк запретил такие операции еще в конце февраля. То есть гражданам в условиях отсутствия достаточного объема наличной валюты в банковских учреждениях и невозможности проводить безналичные конвертационные операции в связи с решением центробанка приходилось обращаться в уличные обменники, которые пользовались этой ситуацией, устанавливая заниженный курс гривни к иностранным валютам.

Лишь недавно Нацбанк разрешил украинцам покупать безналичную валюту, но только через механизм трехмесячного депозита. Это единственный прозрачный способ получить электронные доллары и евро через конвертацию гривни себе на счет. Однако параллельно существовала "серая" возможность, которая позволяла покупать валюту, не открывая никаких депозитов. Она как раз и заключалась в перечислении средств с гривневой карты на валютные зарубежные банковские карты. Теперь Нацбанк это закрывает.

При этом надо обратить внимание, что даже единственный способ приобрести безналичную валюту за гривни в виде трехмесячного депозита предлагают лишь некоторые банки, зато большинство – не предоставляют эту услугу. В то же время на эти операции также установлен предельный месячный лимит, который центробанк недавно повысил. Если раньше этот объем составлял 50 тысяч гривень в месяц, то с начала октября – 100 тысяч гривень.

Гражданам, которые планируют продолжать помогать своим родным за рубежом денежными переводами, можно дать несколько советов, как не пострадать от действий Нацбанка.

Во-первых, украинцы могут продолжать перечислять деньги за границу со своих валютных украинских карт, поскольку эти операции не подпадают под запрет.

Во-вторых, можно переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков, независимо от страны фактического пребывания клиента. То есть, если родственники или друзья за границей имеют при себе гривневую карту украинского банка, то они с легкостью могут рассчитаться ею почти в любой точке мира. Необязательно при этом иметь карточку в той же валюте, в которой происходит расчет. Во время таких операций банк автоматически конвертирует гривню в валюту, в которой происходит платеж.

В-третьих, можно продолжать перечислять средства с гривневых карт на валютные счета зарубежных банков, если они подпадают под категорию исключений. Речь идет об оплате обучения на счета учебных заведений, лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов.

Также Украинцы могут с 1 октября переводить средства за границу для оплаты обучения на счет юридического лица-нерезидента, которое в соответствии с предоставленными учебным заведением полномочиями осуществляет получение средств. Ранее же с этим возникали трудности, поскольку украинские студенты зарубежных учебных заведений не могли перечислить средства за обучение, если получателем денег было не само образовательное учреждение, а его партнер-посредник, осуществляющий финансовые расчеты.

Механизм валютного депозита - это решение, которое трудно назвать идеальным

К сожалению, список исключений, которыми можно воспользоваться, чтобы перечислить средства родным во время экстренных ситуаций, не покрывает все потребности украинцев. Его необходимо будет центробанку в будущем дорабатывать и дополнять. В то же время, поскольку валютный депозит остается единственным способом конвертировать гривни в безналичную валюту (если не считать возможность приобрести в обменниках наличную валюту и положить на счет), центробанку необходимо продолжать работать над тем, чтобы расширять список банков, которые предлагают эту услугу гражданам.

Также стоит понимать, что и механизм валютного депозита – это решение, которое трудно назвать идеальным. Эта конвертационная операция, конечно, позволяет сейчас немного сдержать спрос на наличную валюту среди граждан и уменьшить ее дефицит. Однако необходимо продолжать работу над тем, чтобы постепенно убирать искусственные барьеры, которые мешают полноценно функционировать валютному рынку в Украине.

У украинцев остается возможность как накапливать валютные сбережения с помощью конвертационных депозитов, так и помогать родственникам за рубежом

При этом надо быть реалистами: в ближайшее время таких решений мы, скорее всего, не увидим, ведь центробанк имеет не так много золотовалютных резервов, чтобы позволить себе в условиях военного состояния прекратить контроль за оттоком валютного капитала из страны.

С начала текущего года золотовалютные запасы страны несмотря на беспрецедентную кредитную и грантовую поддержку наших международных друзей и партнеров сократились на 12 процентов до 25,4 млрд долларов. И сокращение может продолжаться из-за значительных расходов на поддержку национальной валюты, финансирование дефицита внешней торговли, а также расходы на оплату внешних и внутренних валютных кредитных обязательств страны.

У украинцев остается возможность как накапливать валютные сбережения с помощью конвертационных депозитов, так и помогать родственникам за границей, перечисляя средства с валютных украинских карт или на гривневые карты близких. При этом на обучение, лечение и некоторые другие важные вещи предусмотрен список исключений во время осуществления расчетных валютных операций с гривневых карт. Однако, к сожалению, он не покрывает всех насущных потребностей украинцев, поэтому над его дополнением и уточнением Нацбанку еще необходимо будет поработать.

Богдан Слуцкий