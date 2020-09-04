Совет Национального банка Украины во время заседания 4 сентября назначил заместителем главы НБУ Ярослава Матузку.
Как сообщила пресс-служба регулятора, подходящую кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету глава НБУ Кирилл Шевченко.
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Функционал
Отмечается, что в должности заместителя главы Нацбанка Матузка будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.
«Повышение эффективности работы Национального банка и усиление его команды я считаю своей приоритетной задачей. Я знаю Ярослава Матузку как результативного руководителя и высококвалифицированного специалиста по правовым вопросам. Он успешно защищал интересы государства в делах «ПриватБанка», в частности, сопровождал дела банка в международных судебных инстанциях. Профессиональные знания и опыт работы в сфере государственного финансового управления, безусловно, станут полезным приобретением для центрального банка», - приводятся в сообщении слова Шевченко.
Он также подчеркнул, что привлечение Матузки в команду Нацбанка будет способствовать модернизации внутренних процессов в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности.
Кто такой Матузка
По данным пресс-службы, Матузка до назначения в Национальный банк с 2016 года работал в АО КБ "ПриватБанк", в частности, с 2018 года - руководителем направления юридической координации деятельности банка. Кроме того, был членом наблюдательного совета АО АБ "Укргазбанк" в 2010-2017 годах и членом ревизионной комиссии АО "Ощадбанк" в 2011-2014 годах. Также Матузка имеет многолетний опыт работы на государственной службе, начав свою карьеру в Министерстве финансов Украины и пройдя путь от юриста I категории до директора юридического департамента (2011 - 2016 годы).
Кадровые перестановки в НБУ
- 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".
- 3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия. Исполняла обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
- 16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.
- Совет Национального банка Украины уволил Сергея Холода с должности заместителя главы Национального банка с 3 августа 2020 года. Сергей Холод начал работу в должности заместителя главы Нацбанка 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой денежного обращения.
- Совет НБУ 7 августа назначил заместителем главы НБУ Алексея Шабана.
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