Кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету глава НБУ.

Совет Национального банка Украины во время заседания 4 сентября назначил заместителем главы НБУ Ярослава Матузку.

Как сообщила пресс-служба регулятора, подходящую кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Функционал

Отмечается, что в должности заместителя главы Нацбанка Матузка будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

«Повышение эффективности работы Национального банка и усиление его команды я считаю своей приоритетной задачей. Я знаю Ярослава Матузку как результативного руководителя и высококвалифицированного специалиста по правовым вопросам. Он успешно защищал интересы государства в делах «ПриватБанка», в частности, сопровождал дела банка в международных судебных инстанциях. Профессиональные знания и опыт работы в сфере государственного финансового управления, безусловно, станут полезным приобретением для центрального банка», - приводятся в сообщении слова Шевченко.

Он также подчеркнул, что привлечение Матузки в команду Нацбанка будет способствовать модернизации внутренних процессов в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности.

Кто такой Матузка

По данным пресс-службы, Матузка до назначения в Национальный банк с 2016 года работал в АО КБ "ПриватБанк", в частности, с 2018 года - руководителем направления юридической координации деятельности банка. Кроме того, был членом наблюдательного совета АО АБ "Укргазбанк" в 2010-2017 годах и членом ревизионной комиссии АО "Ощадбанк" в 2011-2014 годах. Также Матузка имеет многолетний опыт работы на государственной службе, начав свою карьеру в Министерстве финансов Украины и пройдя путь от юриста I категории до директора юридического департамента (2011 - 2016 годы).

Кадровые перестановки в НБУ

1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия. Исполняла обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Совет Национального банка Украины уволил Сергея Холода с должности заместителя главы Национального банка с 3 августа 2020 года. Сергей Холод начал работу в должности заместителя главы Нацбанка 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой денежного обращения.

Совет НБУ 7 августа назначил заместителем главы НБУ Алексея Шабана.

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Автор: Екатерина Жирий