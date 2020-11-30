Долги перед работниками экономически активных предприятий выросли на 8,9% - до 2,53 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в октябре 2020 года выросла на 6,5% по сравнению с сентябрем и на 1 ноября составила 3,79 млрд грн.

Читайте такжеВ Украине выросла средняя зарплата: в каких регионах платят большеОб этом сообщила Государственная служба статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября текущего года составила 2,53 млрд грн, что на 8,9% больше показателя на 1 октября.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Хронология событий

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн - до 4 тыс.

25 августа Верховная Рада приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

По данным Государственной налоговой службы, в Украине официальную зарплату получают 11,6 млн человек из 34,6 млн экономически активного населения (15-70 лет).

27 ноября 2020 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что запланировано на 1 июля 2021 года повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен переносится на 1 декабря.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий