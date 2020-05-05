За время карантина украинцы получили 2,3 миллиарда гривень помощи по безработице

Лидерами по количеству безработных стали Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

В Украине с начала общенационального карантина зарегистрировано 166 тысяч новых безработных, а на помощь по безработице направлено 2,3 миллиарда гривень, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом во время брифинга заявила исполняющая обязанности директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

"На период карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировано новых 166 тысяч безработных. Лидерами по областям являются Днепропетровская, Харьковская и Львовская. С начала карантина уже предоставлена помощь по безработице в размере почти 2,3 миллиарда гривень. Это приблизительно на 40% больше, чем помощь в прошлом году", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля правительство приняло решение о выделении 6 миллиардов гривень Фонду социального страхования Украины на финансирование пособий по безработице. В частности, 1,277 миллиарда гривень будет направлено на выплату пособий по безработице, 4,723 миллиарда гривень – на выплату пособий по частичной безработице.