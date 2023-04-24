С сегодняшнего дня стартует вторая волна подачи заявлений, которая продлится две недели.

По итогам первой волны подачи заявлений на гранты для ветеранов по программе "Собственное дело" 54 украинских защитника и защитницы запросили грантовые средства на 21 млн грн на старт или развитие своего бизнеса.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, с сегодняшнего дня, с 24 апреля, стартует вторая волна подачи заявлений, которая продлится две недели.

"Максимальную сумму гранта в 1 млн грн запросили 5 заявителей, 15 заявлений поступило от супругов ветерана на грант до 500 тыс. грн. Отмечу, что 80% заявителей попросили гранты по программам, предусматривающим софинансирование, то есть они готовы разделить ответственность с государством за развитие своего бизнеса и планируют вложить в свой проект 30% собственных средств. В целом ветераны запросили грантов на 21 млн грн и намерены реализовать свои бизнес-проекты стоимостью более 32 млн грн", - отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

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Сообщается, что полученные грантовые заявки в течение следующих 15 рабочих дней будут обрабатываться "Ощадбанком" и Государственной службой занятости, которые будут проверять деловую репутацию заявителя и представленных им документов, оценивать реалистичность его бизнес-плана, после чего он должен пройти собеседование со специалистами Центра занятости, по результатам которого принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении гранта.

Бережная напомнила, что программами грантов для ветеранов предусмотрено предоставление 250 тыс. грн - для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны при условии создания 1 рабочего места; 500 тыс. грн - для жены/мужа участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны при условии создания 2 рабочих мест; 1 млн грн - для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны, которые зарегистрированы как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания 4 рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью вследствие войны.

Гранты в размере 500 тыс. грн и 1 млн грн предоставляются при условии софинансирования с получателем - 30% средств вкладывает в свое дело получатель гранта, 70% средств предоставит государство в виде гранта. Грантовые средства возвращаются государству в виде уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предпринимателя в течение трех лет. Заявки на получение гранта подаются через портал "Дия" вместе с бизнес-планом.

"єРобота" для ветеранского бизнеса

В июне 2022 года было объявлено о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Все программы объединены под общим названием "єРобота".

Предполагалось, что "еРабота" даст возможность создать в Украине более 300 тысяч рабочих мест.

30 марта 2023 года Кабинет министров принял постановление о расширении программы безвозвратных грантов "єРобота", которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса.

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