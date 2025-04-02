Недавно банковский сектор украинской экономики столкнулся с кейсом отмены права собственности на недвижимое имущество, находившееся в ипотеке у Банка и проданное Банком на основании ипотечного предостережения инвестору, который инвестировал в аграрную инфраструктуру.

Впоследствии другие кредиторы (речь идет об иностранном инвестиционном фонде) начали оспаривать как сам ипотечный договор, так и регистрационные действия — как в хозяйственном суде, так и в Министерстве юстиции Украины.

Подобные кейсы фактически подрывают доверие к банковскому сектору и дают возможность должникам уклоняться от исполнения своих обязательств. Особенно такие решения чувствительны для стабильности банковской сферы во время войны.

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В настоящее время продолжается судебное обжалование этого кейса, и от решения суда зависит, сохранится ли банковский сектор украинской экономики в состоянии относительной стабильности или погрузится в хаос.

Чиновники на стороне иностранных кредиторов, а не банковской системы Украины

Важным аспектом этого дела является роль GNT Group — компании, в адрес которой Argentem Creek Partners выдвигает финансовые претензии. В 2019 году GNT Group привлекла 95 миллионов долларов кредитного финансирования от ACP. Фонд предоставил средства под залог зернового терминала "Олимпекс Купе Интернейшнл", что является стандартной практикой для привлечения заемного капитала.

При этом GNT Group фактически не получила "живых" денег от ACP, поскольку привлеченное финансирование сразу было направлено на погашение обязательств перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Кроме того, ACP гарантировало предоставление GNT Group дополнительного финансирования для пополнения оборотных средств.

В 2020 году украинский агрохолдинг столкнулся с необходимостью привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Argentem Creek Partners отказал GNT Group в предоставлении средств для поддержания оборотного капитала. Тогда GNT Group приняла решение привлечь средства от украинских банков. В рамках этого процесса Argentem Creek Partners согласился освободить часть активов GNT Group из-под ипотеки, в результате чего компании группы GNT Group передали часть своих активов в залог украинским банкам, что позволило привлечь оборотный капитал и улучшить финансовый баланс агрохолдинга. При этом часть активов украинского агрохолдинга оставалась в ипотеке у Argentem Creek Partners.

Банк "Пивденный" предоставил GNT Group оборотные средства, что позволило продолжить операционную деятельность и поддержать экономическую активность.

На тот момент фонд ACP официально согласился с этими изменениями, что было подтверждено в судебном процессе в Хозяйственном суде Львовской области 19.09.2024 по делу №914/466/23(914/2942/23).

В документах, подписанных кредитным агентом фонда Madison Pacific Trust Limited, зафиксировано, что ипотека на данные активы снимается, а их передача другим финансовым учреждениям согласована и не вызывает возражений. На момент завершения сделки все стороны действовали в рамках согласованных договорённостей, и фонд не выдвигал никаких претензий по поводу этих операций.

В феврале 2022 года банк "Пивденный" во внесудебном порядке удовлетворил свои кредитные требования из-за невыполнения обязательств со стороны GNT Group. Это решение было обусловлено, в частности, действиями Argentem Creek Partners, который инициировал банкротство ключевого актива украинского агрохолдинга — зернового терминала "Олимпекс Купе Интернейшнл", а также арест активов владельцев GNT Group. Из-за трудностей с процедурой банкротства и рисков для финансовой стабильности банк "Пивденный" взыскал задолженность с GNT Group, после чего активы были проданы инвестору ООО "Санолта Корм".

В дальнейшем ACP изменила свою позицию по достигнутым договорённостям с банком "Пивденный" и GNT Group и заявила, что Argentem Creek Partners не давал согласия на передачу активов в ипотеку банку "Пивденный". Оценив падение стоимости активов после начала полномасштабного вторжения в Украину, фонд начал добиваться возврата имущества, от которого ранее добровольно отказался. Несмотря на то, что все договоренности с GNT Group и банком "Пивденный" были документально подтверждены, ACP инициировал судебные процессы и обратился в Минюст, что в итоге привело к принятию сомнительного решения.

В сентябре 2024 года Хозяйственный суд Львовской области принял решение, подтвердившее правомерность действий банка "Пивденный" по заключению ипотечных соглашений. Суд признал законным внесудебное взыскание долга и отказал в признании соответствующих договоров, в том числе ипотечного, недействительными.

Однако чиновники Министерства юстиции приняли необоснованное решение, которым отменили регистрацию права собственности ООО "Санолта Корм", осуществлённую на основании договора купли-продажи в рамках процедуры внесудебного взыскания, осуществлённого банком "Пивденный" на основании ипотечного договора. Министерство юстиции фактически действует в интересах компании ACP, которая подала жалобу с нарушением сроков, а не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Мотивируя своё решение, Минюст указал на наличие ареста имущества, хотя на момент регистрации в реестре никаких обременений не было. Подобные действия подрывают доверие к банковскому сектору и противоречат законодательству, поскольку аресты не могут отменять право банка на взыскание долгов. Банк оспаривает это решение в суде и оставляет за собой право подать отдельный иск против Минюста.

Фактически банковский сектор Украины, в случае удовлетворения апелляционной жалобы Argentem Creek Partners на решение Хозяйственного суда Львовской области от 19.09.2024 по делу №914/466/23(914/2942/23), которым ACP было отказано в признании недействительным ипотечного договора, заключенного между банком "Пивденный" и "Олимпекс Купе Интернейшнл", может получить правовой прецедент, позволяющий недобросовестным должникам успешно оспаривать ипотечные договоры.

Почему финансовая система Украины под угрозой?

Прецедент, созданный решением чиновников Минюста и потенциально поддержанный Западным апелляционным хозяйственным судом, несёт серьёзные риски для всего банковского сектора Украины. Если подобные действия со стороны государственных органов продолжатся, это может привести к:

Подрыву доверия к украинским банкам со стороны международных партнёров и инвесторов.

Массовому оспариванию ипотечных соглашений и созданию хаоса в системе кредитования.

Ослаблению банковской системы, которая жизненно необходима для поддержки экономики в условиях войны.

В нынешней ситуации критически важно обеспечить стабильность банковского сектора и гарантировать, что государственные органы не будут принимать решений, ставящих под угрозу финансовую безопасность страны. На данный момент именно такими являются решения украинской судебной системы, и представители банковской отрасли Украины подчёркивают, что надеются на сохранение позиции судов.