По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, государство и в дальнейшем будет помогать украинским воинам, которые защищают родную землю.

Кабинет министров Украины установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, которые выполняют боевые задачи на первой линии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Он отмечает, что продолжается поддержка Сил обороны.

"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии", - отмечает Шмыгаль.

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При этом добавляет, что единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Глава правительства обещает и в дальнейшем заботиться о наших воинах, которые защищают страну и дома миллионов украинцев.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 апреля, Верховная Рада Украины приняла постановление, которое обязывает Кабинет министров Украины внести в парламент законопроект о ротации.

Также речь шла о необходимости принятия правительством постановления о выплате 70 тыс. грн для тех, кто на передовой. За это решение проголосовал 321 народный депутат.

Отмечалось, что правительство должно разработать и принять нормативно-правовые акты об условиях, размерах и порядке выплат вознаграждений военнослужащим на период действия военного положения, в частности относительно одноразового вознаграждения в размере 70 тыс. грн военнослужащим во время действия военного положения, выполняющим боевые (специальные) задачи при ведении боевых (специальных) действий на линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Россией территории Украины), за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения таких задач.

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