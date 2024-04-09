Глава государства ознакомился с ходом возведения заградительных рубежей на Харьковщине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские захватчики должны видеть, что Украина готова обороняться и возводит прочные фортификационные сооружения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины ознакомился с процессом возведения оборонительных сооружений и укреплений вблизи границы с государством-агрессором - Российской Федерацией.

"Харьковская область - это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что мы готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что фортификации состоят из разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий. В регионе обустраивают заградительные рубежи: бетонные пирамиды, "зубы дракона", противотанковые рвы.

Проект по строительству фортификационных сооружений разработало Министерство обороны Украины, учитывая опыт бойцов на первой линии защиты.

Также Зеленский обнародовал видео-посещение возведения фортификаций на Харьковщине.

Ситуация на Харьковщине - детали

8 апреля Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и сообщил о намерениях укрепить силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Харьковщине. Украинским дипломатам поручено работать с международными партнерами для получения новых систем ПВО.

Отдельно вчера Зеленский провел совещание из-за ситуации в Харьковской области и необходимости поддержать харьковчан, которых погрузила в темноту Россия ударами по энергетике. На совещании были представлены сроки, когда энергетические дефициты в Харькове могут быть уменьшены. Кроме того, правительство готовит меры экономической поддержки для Харькова и области.

По данным издания The Times, Россия продолжает терроризировать мирное население Харькова, обстреливая город почти каждый день. Поэтому сейчас для РФ стратегией является полностью разрушить Харьков и подчинить его себе.

При этом, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко считает, что россияне пытаются создать иллюзию, что будут идти в наступление на Харьков, хотя с военной точки зрения нет целесообразности расстреливать гражданские объекты в городе.

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