В частности 1 млрд грн Кабмин предусмотрел на обустройство укрытий в больницах.

Правительство выделило дополнительные средства на возведение фортификаций, а также на укрытие в школах и больницах Украины.

"На возведение надежных фортификаций в этом году правительством уже выделено 20 млрд грн. Сегодня добавляем еще 5,6 млрд грн. Работа идет в режиме 24/7. Все это нужно, чтобы усилить нашу оборону и защитить наших воинов", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Он отметил, что из выделенных средств 1,1 млрд грн предусмотрено для возведения фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд грн - для Запорожской области, 1,5 млрд грн для Сумщины и 300 и 400 млн грн для Николаевщины и Херсонщины соответственно.

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Другим приоритетом правительства Шмыгаль назвал безопасность украинцев, а особенно детей в тылу. Прежде всего, речь идет о построении надежных укрытий в учебных заведениях.

"Уже обустроено в школах 235 таких укрытий за средства, направленные громадам в рамках государственной субвенции. В этом году выделяем еще 2,5 млрд грн. Таким образом планируем создать безопасные условия для офлайн-обучения ориентировочно для 300 тысяч учеников", - сказал премьер.

Еще 1 млрд грн правительство предусмотрело на обустройство укрытий в больницах. Также Шмыгаль отметил помощь международных партнеров - в частности, Украина получила 70 млн долларов от Японии через Всемирный банк на возмещение расходов по программе медицинских гарантий.

Строительство фортификаций в Украине - последние новости

В марте президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что три линии оборонительных сооружений и фортификаций строятся на юге, востоке и севере. По его словам, возводятся три полосы защиты длиной 2 тысячи километров.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в конце марта сообщил, что на Киевщине продолжается обустройство фортификационных сооружений. В частности, в области устанавливают "зубы дракона" и роют противотанковые рвы.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, почему так поздно начали строить систему оборонительных фортификаций. По его словам, в прошлом году Украина вела наступательную операцию и саперы и инженеры были привлечены для преодоления вражеских инженерно-фортификационных сооружений.

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