По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, это произошло "по наводке" самопровозглашенного мэра Галины Данильченко.

Российские оккупанты украли средства, которые предусматривались на выплаты пенсий мелитопольцам.

Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире информационного телемарафона.

"С первых дней войны и оккупации мы вместе с "Укрпочтой" искали все возможные и невозможные варианты, как выплатить пенсии нашим жителям. Примерно половина людей получают их через "Укрпочту". Несколько дней назад по наводке псевдомэра Галины Данильченко российские солдаты пришли на "Укрпочту" и украли средства, которые предназначались на выплаты пенсионерам еще за март. Еще не полностью март у нас закрыт", - сказал он.

Федоров добавил, что оккупанты никаких просьб представителей "Укрпочты" и местной власти "не слышат и не хотят ничего отдавать".

"Вместе с "Укрпочтой" мы нашли несколько способов, как передавать средства на оккупированные территории, но сегодня снова это не работает, и в заложниках стали пенсионеры, социально незащищенные слои населения, которые не могут получать из-за оккупантов средства... Оккупанты называют это трофеем, забрать средства у пожилых – это их трофей", - добавил он.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

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