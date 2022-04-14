Российские оккупанты украли средства, которые предусматривались на выплаты пенсий мелитопольцам.
Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире информационного телемарафона.
"С первых дней войны и оккупации мы вместе с "Укрпочтой" искали все возможные и невозможные варианты, как выплатить пенсии нашим жителям. Примерно половина людей получают их через "Укрпочту". Несколько дней назад по наводке псевдомэра Галины Данильченко российские солдаты пришли на "Укрпочту" и украли средства, которые предназначались на выплаты пенсионерам еще за март. Еще не полностью март у нас закрыт", - сказал он.
Федоров добавил, что оккупанты никаких просьб представителей "Укрпочты" и местной власти "не слышат и не хотят ничего отдавать".
"Вместе с "Укрпочтой" мы нашли несколько способов, как передавать средства на оккупированные территории, но сегодня снова это не работает, и в заложниках стали пенсионеры, социально незащищенные слои населения, которые не могут получать из-за оккупантов средства... Оккупанты называют это трофеем, забрать средства у пожилых – это их трофей", - добавил он.
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