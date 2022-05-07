Для фиксации повреждений и разрушений специалисты используют дроны, спутниковые изображения.

Около 10 миллиардов долларов составляют потери украинского бизнеса за время полномасштабного вторжение России.

Как сообщил руководитель проектов по поддержке реформ Киевской школы экономики Максим Нефедов, об этом свидетельствуют результаты анализа, который осуществляется в рамках проекта "Россия заплатит" командой KSE Institute.

"Это, конечно, большое количество предприятий, которые пострадали во всех сферах, начиная от относительно небольших повреждений, до предприятий, в том числе, принадлежащих иностранным инвесторам, которые полностью сгорели и уничтожены", - пояснил Нефедов.

По его словам, для фиксации повреждений и разрушений специалисты используют дроны, спутниковые изображения. Также эксперты обрабатывают огромное количество данных, в частности, сообщения от государственных органов и информацию из надежных медиа.

Как сообщал УНИАН, по данным KSE, по состоянию на 2 мая общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуры, вызванных полномасштабным вторжением РФ в Украину, достигла почти 92 млрд долларов или 2,7 трлн грн.

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