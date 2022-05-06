Российские войска продолжают наносить ракетные удары по Киеву и терроризировать граждан по всей территории Украине.

Нет никаких признаков того, что война России против Украины утихает. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по Киеву и терроризировать граждан по всей Украине.

Об этом заявила Посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время брифинга Совета Безопасности ООН по поводу войны в Украине, передает Голос Америки.

По ее словам, уже 10 недель Россия продолжает вести войну против меньшего соседа.

"Мы видели, как Россия терроризирует гражданское населением и атакует многоквартирные дома, школы, торговые центры, рынки, кафе, больницы, детские дома, родильные отделения. Этот список можно продолжать", - заявила она.

Томас-Гринфилд обвинила Россию во лжи:

"Три месяца назад представители России заявили этому совету, что не намерены вторгнуться в Украину. Теперь Россия утверждает, что нападения не были реальными. Россия даже утверждала, что Украина атакует сама себя. Что она обстреливала собственные здания, нападала на собственный народ. Эта ложь противоречит любой логике, доказательствам и здравому смыслу", - убеждена она.

По ее словам, члены Совбеза должны четко призвать Россию прекратить агрессию против Украины.

Также она напомнила, что США, в рамках конференции доноров, которая состоялась в Варшаве 5 мая, объявили, что выделят Украине дополнительно $387 млн гуманитарной помощи. "Таким образом, общая сумма, которую мы выделили к этому времени составляет более $688 млн. Эти деньги помогут нашим отважным партнерам быстро распространить продукты питания, чистую питьевую воду, санитарно-гигиенические наборы, критически важные медикаменты и даже наличные деньги тем, кто в этом нуждается больше всего в Украине", - добавила она.

Кроме членов Совета в заседании принял участие и генсек ООН Антониу Гутерреш, который на прошлой неделе посетил Россию и Украину. Во время своего выступления генсек отметил, что и в Москве, и в Киеве он повторил то, что говорил в Нью-Йорке. "Вторжение России в Украину - это нарушение ее территориальной целостности и Устава ООН. Это должно закончиться ради народа Украины, России и целого мира", - отметил он.

Генсек упомянул о Мариуполе и об усилиях по организации эвакуации гражданского населения из "Азовстали". По его словам, ООН в сотрудничестве с Международным комитетом Красного креста, а также правительствами России и Украины, удалось организовать два коридора и вывести 421 украинца с "Азовстали" и других окраин Мариуполя.

"Сейчас идет третья операция, но наша стратегия заключается в том, чтобы не распространять детали, чтобы не подорвать успешность ее проведения. Хорошо знать, что даже в такие времена повышенной коммуникации, тихая дипломатия все еще возможна, и иногда – это единственный путь достичь результата", - добавил он.

Помимо этого, по словам верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Башеле в настоящее время ООН зафиксировала 6731 жертву среди гражданского населения, "однако цифры гораздо выше". По ее данным, большинство ранений гражданские получают от тяжелой артиллерии, ракет, а также ударов авиаций по жилым районам.

В других районах вокруг Харькова, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона управление ООН по правам человека фиксирует случаи похищения представителей местной власти и гражданского общества, отставных полицейских и военных, а также журналистов. На 4 мая было выявлено 180 таких случаев, и уже пять жертв найдены мертвыми.

"Один день прекращения огня сохранит жизни по меньшей мере 50 гражданских детей, женщин и мужчин. Одним днем тишины можно предотвратить ранения 30-70 мирных жителей. Однодневное прекращение огня позволит нескольким тысячам мирных жителей безопасно покинуть районы, где они сейчас находятся в ловушке боевых действий. Самое главное, прекращение огня покажет, что ужас в Украине можно остановить", - заявила она.

Вас также могут заинтересовать новости: