Потери производства могут быть больше, если Европа столкнется с нехваткой энергоресурсов зимой.

Полномасштабная война Российской Федерации против Украины обойдется мировой экономике в 2,8 триллиона долларов к концу следующего года. Суровая зима приведет к нормированию энергии в Европе.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что нападение РФ на Украину привела к скачку цен на энергоносители, что привело к снижению доходов домашних хозяйств и подорвало доверие деловых кругов. Война нарушила цепочки поставок, вызвала нехватку продуктов и других предметов первой необходимости.

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На Западе опасаются, что приказ президента РФ Владимира Путина о мобилизации и подготовка к "референдумам" на оккупированных территориях Украины могут затянуть войны на многие месяцы или даже годы.

Согласно прогнозам ОЭСР, мировая экономика должна вырасти на 3% в этом году и на 2,2% в 2023 году. Перед войной ожидался рост на 4,5% в текущем году и на 3,2% в 2023 году. Таким образом война в Украине обойдется миру в сумму, эквивалентную объему производства французской экономикой за эти два года.

ОЭСР ожидает, что экономика еврозоны вырастет всего на 0,3% в 2023 году, а экономика Германии сократится на 0,7%. Еще в июне ожидался рост на 1,6% в еврозоне и 1,7% в Германии.

Экономика Европы может столкнуться с еще более резким спадом, если цены на энергоносители снова вырастут. Если цены на природный газ вырастут на 50% до конца года, объем производства в Европе может снизиться на 1,3% в 2023 году, в то время как мировая экономика вырастет всего на 1,7%.

Такой скачок цен может произойти, если в предстоящую зиму Европа столкнется с нехваткой энергоносителей, вызванной особенно низкими температурами. Для снижения этого риска потребление энергии должно снизиться на 10-15%.

ОЭСР понизила свой прогноз экономического роста США в 2023 году до 0,5% с 1,2% ранее. Если инфляция не будет падать так быстро, то возможно более резкое замедление.

Кроме того, ожидается, что экономика Китая немного восстановится в 2023 году, что отражает введение ограничений для сдерживания Covid-19. В июне ОЭСР прогнозировала рост на уровне 4,4% в текущем году, но теперь ожидается роста всего на 3,2%, а в следующем году - 4,7%.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста на текущий год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1% из-за последствий вторжения России в Украину.

17 мая богатейший человек планеты Илон Маск заявил о том, что в экономике США уже началась рецессия.

26 мая президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию.

2 июля специалисты JPMorgan сообщили, что ожидают роста ВВП на уровне 1% в годовом выражении против 2,5% в прошлом прогнозе.

29 июля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ВВП России сократится в этом году на 10%.

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