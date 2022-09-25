Однако, как подчеркнул президент, украинцы не боятся вызовов.

Зима станет вызовом для Украины. Россия может нацелить свои ракеты на электросеть страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

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"Нам всем нужно пережить эту зиму. Это самая сложная зима. И я убежден, если говорить об Украине, то вы видите, что происходит. Они (Россия - УНИАН) блокировали порты, чтобы наше зерно не шло в Африку, Азию, некоторые страны Европы, чтобы создать там хаос и голод. Второй кризис, который создала Россия, - энергетический. Они создали ее еще перед полномасштабным вторжением в Украину. Мир не имеет права слушать ложные нарративы России: мол, из-за войны и санкций подорожают энергоносители - это неправда", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина подключена к европейской сети и готова помочь Европе, Польше, Румынии, Молдове.

"Все видят, что у нас есть избыток электроэнергии. У нас хорошо развита атомная энергетика. У нас 15 электростанций, 15 блоков, и они поняли, что мы будем экспортировать свою электроэнергию в Европу. Это означает, что в Европе будет большой объем, но и цена будет другой. Поэтому европейцам это не повредит: и европейцы будут довольны, и лидеры в Европе об этом знают", - подчеркнул президент.

Однако Россия решила атаковать Украинскую АЭС.

"Сейчас ее (Запорожскую АЭС - УНИАН) отключили, шесть блоков из 15 не работают, но электроэнергии в стране хватает. Поэтому мы видим, что 1/3 наших возможностей может работать на Европу прямо сейчас", - заверил Зеленский.

По его словам, зима будет очень тяжелой. Однако, как подчеркнул президент, украинцы не боятся вызовов.

"Вы видите, что они делают! Поэтому зимой, конечно, они будут стрелять ракетами, и будут целиться по нашей электросети. Это вызов, но мы его не боимся! Мы будем бороться, и мы не сдадимся. Очень важно, чтобы они (россияне - УНИАН) не заставили страдать и другие страны, США и Европу. Сейчас мы страдаем. Мы боремся и отдаем свою жизнь за будущее демократии и открытого мира", - отметил Зеленский.

Отопительный сезон во время войны

Министерство энергетики Украины создало оперативный штаб по обеспечению мониторинга прохождения энергетическими предприятиями осенне-зимнего периода 2022/2023 годов.

В конце августа правительство направило 1,4 млрд грн на закупку стратегического запаса матрезервов для устойчивого прохождения зимы. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

14 сентября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина готовится к сверхсложному отопительного сезона, накапливает газ, уголь и древесину и закупает электрогенераторы.

15 сентября 2022 года в Минэнергетики заявили о том, что Украина будет рассчитывать исключительно на собственная добыча угля.

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