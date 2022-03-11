На счет Министерства социальной политики для гуманитарных целей в целом было перечислено 194 млн грн.

По состоянию на 11 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, в целом было перечислено более 11,3 млрд грн в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба регулятора, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества. В частности, почти 3,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 10,2 млрд грн. Сейчас остаток средств на спецсчете составляет почти 1,14 млрд грн.

Также по состоянию на 11 марта на счет Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, в целом было перечислено 194 млн грн в эквиваленте. Всего более 77 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

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