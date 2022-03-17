На деньги, которые в виде налогов платят французские компании в бюджет России, покупается оружие, подчеркнул секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что недопустимыми вещами в современном мире является то, что некоторые французские компании остаются на российском рынке и продолжают наполнять российский бюджет деньгами, на которые покупается оружие для убийств мирных людей.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"И я считаю, что надо вещи называть своими именами: когда за эти деньги, которые там (в РФ - УНИАН) французы зарабатывают, платят налоги в российский бюджет, россияне, рашисти покупают пули, покупают оружие, покупают снаряды и убивают мирных детей, женщин, пожилых людей. Это просто недопустимые вещи в современном мире!", - заявил Данилов.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков и Мариуполь.

Ряд стран Запада, в том числе страны-члены Евросоюза и США ввели против РФ новые санкции. Кроме того, ряд иностранных компаний - например, McDonald's, Starbucks, IBM, Cisko, Coca-Cola решили приостановить работу на российском рынке. Некоторые французские компании приняли решение продолжить сотрудничество с РФ.

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