Эксперты считают, что усиление налогового давления на бизнес приведет к увеличению административной нагрузки, коррупции и тенизации экономики, а права бизнеса сократятся.

Эскалация военных действий, коррупция, отсутствие справедливой системы правосудия, а также высокие налоги и непрогнозируемость фискальной политики - основные риски для становления Украины.

Такое мнение высказали УНИАН опрошенные эксперты.

Как отметил руководитель экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, активизация военных действий приведет к замораживанию всех инвестиционных проектов и миграции людей, что окажет существенное негативное влияние на страну.

"Война, безусловно, один из важных рисков. Активизация боевых действий приведет к замораживанию всех инвестиционных проектов, оттоку капитала, миграции людей", - сказал Амелин.

Также он сообщил, что для привлечения инвестиций и развития экономики в Украине должна быть понятная, прозрачная и более мягкая налоговая система.

"В обязательном порядке должны быть фискальные стимулы. Необходимо создавать свободные экономические зоны. У украинского бизнеса сегодня нет преимуществ», - сказал эксперт.

"Поэтому я бы запускал налог на выведенный капитал, необходима упрощенная система налогообложения - более мягкая и более честная, что точно было бы драйвером привлечения в Украину инвестиций и создания здесь производств", - добавил он.

По словам Амелина, инициативы правительства по усилению налогового давления на бизнес приведут к увеличению административной нагрузки, коррупции и тенизации экономики, а права бизнеса сократятся.

В свою очередь политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что за последние семь лет Украина сумела приспособиться к жизни в условиях войны, однако события на востоке нашей страны продолжают оказывать влияние на экономику.

"Война влияет на экономику Украины с 2014 года. Наиболее сильно она влияла в 2014-2015 годах, когда украинская экономика падала на 7-8 процентов. Сейчас мы немного приспособились", - сказал Фесенко.

Он также считает, что для развития страны между бизнесом и правительством должен быть найден баланс.

"Безусловно, повышение налогов не будет способствовать росту экономики. Цель этого законопроекта - не рост экономики. Цель этого законопроекта банальная - дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр в социальной экономической сфере. Эти дыры возникли вследствие экономического кризиса, пандемии. Нужно искать баланс интересов", - сказал Фесенко, добавив, что в Украине и снижение налогов не гарантирует рост экономики.

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Автор: Иван Бойко