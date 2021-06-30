Минусы и подводные камни-2021. Топ-5 угроз для развития украинской экономики

Украинская экономика начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса в прошлом году. Руководство страны обещает устойчивый рост экономики в ближайшие годы, однако, этим планам могут помешать ряд угроз, среди которых новая волна вируса, эскалация военных действий, усиление налогового давления на бизнес. Об этих и других вызовах, с которыми предстоит столкнуться нашей стране, читайте в статье УНИАН.

«Во втором квартале этого года, после улучшения ситуации с пандемией, мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики. В общем, по году правительственный прогноз остается неизменным. Ожидается, что экономика вырастет более чем на 4 процента», - заявил в конце июня премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что главным фактором роста экономики являются инвестиции.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также прогнозирует рост украинской экономики, однако дают более скромные оценки. По прогнозам экспертов банка, в 2021 и 2022 годах рост ВВП ожидается на уровне 3,5 процентов.

Стоит отметить, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса и вызванной ею череды локдаунов отечественная экономика упала на 4 процента. Поэтому, согласно правительственному прогнозу, в этом году Украина сумеет лишь отыграть потерянное в кризисном 2020 году при условии, что наша страна сумеет успешно противостоять экономическим угрозам и избежит потрясений.

УНИАН выделил пять основных рисков, которые могут помешать экономическому развитию страны в ближайшие годы.

Новая волна коронавируса

Мир уже второй год противостоит пандемии коронавируса, которая оставила без работы десятки миллионов людей и унесла миллионы жизней по всему миру.

Введенные из-за пандемии карантинные ограничения ударили практически по всем отраслям экономики и привели к экономическому спаду. В целом, мировой валовый внутренний продукт в 2020 году снизился на более чем 3 процента.

Однако, к концу прошлого года, благодаря началу кампании по вакцинации, в мировой экономике наметился тренд на восстановление. При этом, темпы вакцинации во всех странах разные.

Например, если в Великобритании уже почти 50 процентов населения прошли полную вакцинацию, получив две дозы вакцины, то в Украине – менее двух процентов.

Тем временем, над миром нависла угроза распространения нового индийского штамма коронавируса, который является еще более опасным и агрессивным, чем южноафриканский и британский штаммы.

В случае, если нашу страну накроет четвертая волна коронавируса, то не исключено, что карантинные ограничения, которые сейчас постепенно снимаются, будут введены вновь, что серьезно ударит по экономике.

Политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что сейчас трудно спрогнозировать, как новая волна коронавируса отобразится на экономике.

«Сначала планировался рост экономики в этом году на уровне пяти процентов. Сейчас уже прогнозируют меньше, что является следствием коронакризиса. Никто не знает, как отразится на экономике очередная волна», - отметил Фесенко.

По его словам, правительству необходимо ускорить процесс вакцинации, а стране - приспосабливаться к новым глобальным условиям.

«Никто не знает, что будет дальше, и не только у нас. Необходимо ускорить процесс вакцинации и приспосабливаться к пандемии, к новым глобальным условиям», - отметил он.

В свою очередь, руководитель экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает вероятность нового полного локдауна низкой.

«Считаю, что мы уже находимся на стадии формирования коллективного иммунитета. Активно растет количество вакцинированных людей. Если локдауны и будут, то они точно не будут такими серьезными, как в 2020 году. Даже локдаун в 2021 году не повлиял серьезным образом на экономическое развитие», - сказал Амелин.

При этом он отметил, что риск появления новых вирусов сохраняется, однако, его влияние на экономику снижается.

«Риск появления новых вирусов, в том числе, штаммов коронавируса сохраняется, но я не думаю, что сейчас он будет доминирующим. Мы хорошо подготовились, люди соблюдают нормы безопасности. Поэтому влияние этого риска снижается», - сообщил эксперт.

Активизация военных действий

Еще один риск, который может существенно ударить по экономике страны – это эскалация военных действий на востоке страны. С 2014 года Украина противостоит агрессии России, которая аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Война, развязанная режимом президента РФ Владимира Путина, унесла тысячи жизней, а миллионов людей лишила родного дома.

Несмотря на то, что наиболее активные военные действия пришлись на первые годы войны, на фронте сохраняется напряженность, а периодические обострения в любой момент могут перерасти в полномасштабное противостояние.

Например, весной этого года удалось избежать возобновления крупных боевых действий благодаря вмешательству западных стран, которые сумели надавить на руководство России, стянувшее к нашим границам десятки тысяч российских военных, а боевики не стесняясь обстреливали позиции украинской армии.

Как считает Фесенко, за последние семь лет Украина сумела приспособиться к жизни в условиях войны, однако, события на востоке нашей страны продолжают оказывать влияние на экономику.

«Война влияет на экономику Украины с 2014 года. Наиболее сильно она влияла в 2014-2015 годах, когда украинская экономика падала на 7-8 процентов. Сейчас мы немного приспособились», - отметил Фесенко.

Амелин добавил, что активизация военных действий приведет к замораживанию всех инвестиционных проектов и миграции людей, что окажет существенное негативное влияние на страну.

«Война, безусловно, один из важных рисков. Активизация боевых действий приведет к замораживанию всех инвестиционных проектов, оттоку капитала, миграции людей», - отметил он.

Климатический кризис

Весна этого года в Европе выдалась одной из самых холодных за последние годы, что серьезно ударило по сельскому хозяйству.

Например, в некоторых районах Франции фермеры, включая многих виноделов, из-за весенних заморозков потеряли более половины, а то и весь свой урожай. По заявлению французского министра сельского хозяйства и продовольствия Жюльена Денорманди, неожиданная волна весенних морозов для его страны стала, возможно, крупнейшей сельскохозяйственной катастрофой 21-го столетия.

В Украине, которая является крупной аграрной державой, весна в этом году также поздняя. Более того, в конце апреля внезапно ударили заморозки, а в нескольких северных областях даже выпал снег, что могло привести к потере урожая фруктов, ягод и зерна.

Однако, в этом году нашей стране повезло - большинству цветущих плодовых деревьев мороз не навредил, а зерновым культурам, дающим нашей стране такую необходимую валютную выручку, такие температуры не страшны, разве что, из-за длительных осадков немного снизилось качество зерна.

В то же время, разбалансирование климата, которое приводит к резким перепадам погоды, в будущем будет только усиливаться.

Как отметил эксперт Фесенко, от изменения климата пострадают все страны и к этим изменениям нужно готовится уже сегодня.

«От глобального потепления будут страдать все. Кто-то больше, кто-то меньше. В ближайшей перспективе, как мне кажется, на нас это повлияет в меньшей степени. Сейчас существует политика реагирования на эти изменения, в частности, речь идет о декарбонизации, что окажет влияние на нашу экономику. Нам придется перестраиваться, существенно менять энергетическую систему», - отметил эксперт.

При этом, по словам эксперта, к этим изменениям необходимо подходить взвешенно, чтобы переход на «зеленую» экономику не приводил к перекосам и негативным последствиям для страны.

«Безусловно, изменения климата будут влиять на экономику нашей страны», - отметил он.

Амелин также отметил, что к изменениям климата необходимо готовится уже сегодня.

«Резкие перепады температур были есть и будут. Важно к этому готовится. Израиль практически в пустыне выращивает сельхозпродукцию и нормально справляется, Голландия, которая находится в более северных широтах также показывает прекрасную урожайность с гектара. Это больше вопрос эффективности бизнес-деятельности», - отметил эксперт.

Усиление давления на бизнес

Общим трендом многих стран в этом году стала беспрецедентная помощь бизнесу для преодоления последствий коронакризиса, который поставил на грань выживания миллионы предприятий по всему миру.

Во многих развитых и развивающихся экономиках власти начали использовать широкий инструментарий мер и стимулов для помощи бизнесу и теряющим работу согражданам.

Тем временем, в Украине правительство не только фактически провалило поддержку бизнеса, но планирует еще сильнее закрутить гайки, существенно повысив налоги.

Так, в середине мая правительство одобрило законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, что, по замыслу руководства страны, позволит дополнительно собрать с бизнеса 60 миллиардов гривень.

Как сообщил эксперт Анатолий Амелин, принятие законопроекта парламентом приведет к росту налогов, административной нагрузке и коррупции, а права бизнеса сократятся.

«Если кратко. Штрафы. Вам их будут начислять без права оспаривания. Точнее оспаривать можно, но только после оплаты, если не оплатите вовремя, вам закроют выезд за границу. Для добывающего сектора повысят ставки ренты, фермерам повысят налоги. Работаешь или нет, обязан платить налог исходя из площади земли», - сообщил он.

«Налог на прибыль с убытков. "Лучшая" инициатива законодателей. Сегодня можно убытками прошлых лет уменьшать налогооблагаемую прибыль. Завтра нет. Можно только 50 процентов. В итоге, есть прибыль или нет - заплатишь государству», - добавил эксперт.

Также он отметил, что законопроект предусматривает повышение акцизов на алкоголь, экологического налога, введение налога на «зеленую» энергетику, ликвидацию упрощённой системы для торговли, повышение налогов на продажу недвижимости.

При этом, по его словам, для привлечения инвестиций, развития экономики в Украине должна быть, наоборот, понятная, прозрачная и более мягкая налоговая система.

«В обязательном порядке должны быть фискальные стимулы. Необходимо создавать свободные экономические зоны. У украинского бизнеса сегодня нет преимуществ. Поэтому я бы запускал налог на выведенный капитал, необходима упрощенная система налогообложения – более мягкая и более честная, что точно было бы драйвером привлечения в Украину инвестиций и создания здесь производств», - отметил эксперт.

Фесенко также считает, что для развития страны между бизнесом и правительством должен быть найден баланс.

«Безусловно, повышение налогов не будет способствовать росту экономики. Цель этого законопроекта – не рост экономики. Цель этого законопроекта банальная – дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр в социальной экономической сфере. Эти дыры возникли вследствие экономического кризиса, пандемии. Нужно искать баланс интересов», - сказал Фесенко, добавив, что в Украине и снижение налогов не гарантирует рост экономики.

Согласно теории американского экономиста Артура Лаффер, существенное увеличение налогов в конечном итоге приводит не к росту налоговых поступлений, а наоборот, к их падению, так как бизнес теряет стимулы к развитию, а большая часть экономики стремится уйти от налогообложения.

В Украине же уровень теневой экономики и так находится на высоком уровне. По данным Министерства экономики, уровень теневой экономики в Украине в 2020 году составил 30 процентов от официального ВВП, увеличившись на 11 процентов по сравнению с показателем за 2019 год.

В Минэкономики отметили, что к росту тенизации экономики привело усложнение условий экономической деятельности, в результате введения противоэпидемических мероприятий.

Повышение налогов неизбежно приведет к еще большей тенизации экономики.

В то же время, многие страны именно благодаря фискальным стимулам преодолевали кризисы и добивались высокого уровня развития.

Один из самых ярких примеров - США во времена правления президента Рональда Рейгана в 1981—1989 годах. Благодаря существенному снижению налогов страна сумела преодолеть кризис 1970-ых годов, обеспечить устойчивый рост экономики и заложить фундамент для экономического бума в 1990-ых годах.

В тоже время, Швеция в 1970-ые пошла на экономические эксперименты, существенно увеличив налоги, что обернулось настоящим кризисом и подвело черту под столетием беспрецедентного роста экономики, которое страна переживала с 1850 годов.

Обеспечив ранее высокий уровень благосостояния на базе свободного предпринимательства Швеция сумела сгладить все негативные последствия от повышения налогов и существенного регулирования экономики, создав сегодня некую «социалистическую» утопию.

Украина же все еще бедная страна, которой только предстоит раскрыть свой потенциал. Одно из необходимых условий для этого – ослабление налогового давления на бизнес, а не наоборот, как это сегодня предлагает правительство.

Угроза «Северного поток-2»

Одной из главных угроз для Украины в этом году также является завершение строительства и введение в эксплуатацию проходящего по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток-2», основная задача которого - лишить Украину транзита газа.

Это приведет не только к потере нескольких миллиардов долларов ежегодных доходов, но и к утрате нашей страной своего значимого места на энергетической карте Европы, что сделает Украина более уязвимой для политических и военных атак России.

Наша страна должна быть готова к такому сценарию. Во-первых, необходимо максимально оптимизировать работу газотранспортной системы, годовая транзитная мощность которой на сегодня составляет 150 миллиардов кубометров.

Кроме этого, необходимо на международном уровне поднимать вопрос о том, что Россия, которая тесно сотрудничает с европейскими странами в поставках энергоресурсов, до сих пор отказывается имплементировать европейское энергетическое законодательство, которое лишило бы «Газпром» монополии на экспортные поставки газа в Европу. Это позволило бы загрузить нашу национальную ГТС газом, например, из стран Центральной Азии.

Украина также смогла бы использовать свою газотранспортную систему для поставок водорода в Евросоюз, сохранив ее стратегическое значение для Европы.

По словам Амелина, наша страна уже потеряла много времени – готовится к тому, что газопровод будете запущен надо было еще 5 лет назад.

«То, что будет запуск «Северного потока» - решенный факт. Украине еще пять лет назад нужно было готовится к альтернативной загрузке, изменению системы управления своим газопроводом и проводить интенсификацию добычи», - сказал Амелин.

Таким образом, перед Украиной накопился ряд вызовов, которые руководству страны необходимо решать уже сейчас. В противном случае, нас ждут годы экономического прозябания.

Виктор Шевченко

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