Популярных Bitcoin, Ethereum и Tether/USDT в этом списке не оказалось.

Криптовалюта снова начала дорожать после значительного падения с начала года. Помимо гигантов, огромный рост показывают молодые альткоины.

За прошедшие семь дней существенный рост показали три крипты. Среди них как монеты с реально рабочим продуктом, так и те, которые не несут в себе никакого смысла.

Ninja Fantasy Token 294

Цена токена Ninja Fantasy Token за неделю выросла на 333%. 4 февраля альткоин торгуется по $0,071. В ноябре 2021 года криптовалюта обновила исторический максимум на уровне $38,78. С того момента ее стоимость снизилась на 99%.

Ninja Fantasy Token – это внутренний токен MMORPG Ninja Saga Fantasy, основанного на культовой манге "Наруто". Все персонажи в игре представлены в виде NFT-токенов.

Predictcoin

Стоимость криптовалюты Predictcoin за неделю увеличилась на 534%. По состоянию на 4 февраля она торгуется по $6,56. В прошлой месяце токен обновил исторический максимум выше $35,9. С того момента его цена упала на 81%.

Predictcoin – это децентрализованная автономная организация (DAO), участники которой могут делать собственные прогнозы на курс криптовалют и получать дивиденты в случае их реализации.

Classic Doge

Цена токена Classic Doge за прошедшие семь дней увеличилась более чем на 1000%, до $0,00055. Несколькими месяцами ранее криптовалюта обновила исторический максимум выше $0,0021. С того момента ее цена упала на 73%.

Classic Doge – это первая децентрализованная экосистема, в которой владельцы домашних животных могут выпускать NFT со своими питомцами.

Читайте такжеКогда биткоин вернется к росту: известный криптоаналитик назвал точную дату

Ранее аналитики спрогнозировали курс биткоина на 2022 год. Сегодня криптовалюта торгуется на 46% ниже исторического максимума в $69 тыс., установленного в ноябре прошлого года.

Писали также о пяти самых перспективных криптовалютах 2022 года. Пока стоит следить за их ценами до закрепления курса на определенном уровне.

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