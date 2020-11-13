За аналогичный период 2019 года наблюдался дефицит 4,199 млрд долл.

Внешнеторговый баланс Украины за январь-сентябрь 2020 года сведен с профицитом в 530,8 млн долл., тогда как за аналогичный период 2019 года наблюдался дефицит в 4,199 млрд долл.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину за этот период сократился на 15,5% - до 41,665 млрд долл., экспорт – сократился на 6,6%, до 42,196 млрд долл.

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Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Что такое профицит

Профицит - это превышение доходов над расходами.

Предыдущие показатели

Внешнеторговый баланс Украины за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 2,399 миллиарда долларов, что в 2,5 раза меньше дефицита за аналогичный период 2019 года (5,915 миллиарда долларов).

Согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год был сведен с дефицитом в 3,633 млрд долл., что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год. В том числе дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% – до 10,723 млрд долл.

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Автор: Дмитрий Шварц