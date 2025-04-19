Базовый размер денежного обеспечения возрастет до примерно 8 тысяч гривень.

Кабинет министров принял постановление Минобороны о повышении денежного обеспечения курсантам высших военных учебных заведений, подразделений вузов и учреждений профессионального предвысшего военного образования.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в социальной сети Facebook, соответствующее постановление правительства вступает в силу со дня его опубликования. Расчет выплат пересмотрят с 1 марта 2025 года. По его словам, украинские будущие командиры должны получать не только качественную подготовку, но и чувствовать уверенность в своем будущем:

"Отныне: базовый размер денежного обеспечения курсантов возрастет до примерно 8 000 гривень, отличники выпускного курса и те, кто проходит стажировку, смогут получать до 20 100 гривень - как военнослужащие по контракту".

Известно, что ранее ежемесячная выплата курсантам высших военных учебных заведений, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе, составляла 2350 гривень.

Видео дня

По убеждению Умерова, повышение - это еще один шаг к укреплению престижа военного образования и формированию сильной кадровой основы для будущей украинской армии. "Мотивированный и подготовленный офицерский состав - ключ к нашей победе", - отметил министр.

Выплаты курсантам в Украине

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года заместитель министра обороны Сергей Мельник отметил, что с учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение курсантов также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте.

В январе президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что с марта произойдет увеличение денежного обеспечения для курсантов.

Вас также могут заинтересовать новости: