Курсанты 1-2-го курсов будут получать более 8 тысяч гривень, а 3-4-го курсов - более 20 тысяч гривень.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с марта произойдет увеличение денежного обеспечения для курсантов. Об этом глава государства заявил во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений и защитниками и защитницами Украины по случаю Дня памяти Героев Крут.

В частности, на встрече обсуждалась тема увеличения денежного обеспечения курсантов военных учебных заведений.

Зеленский отметил, что с марта курсанты 1-2-го курсов будут получать более 8 тысяч гривень, а 3-4-го курсов - более 20 тысяч гривень.

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Также президент отметил, что украинской армии сейчас нужна не просто надежное офицерское звено, а люди с современными взглядами офицеров на армию и жизнь. Зеленский подчеркнул:

"При любых обстоятельствах безопасность Украины всегда - и в мирное время - будет зависеть от силы Украины, каждой и каждого из вас. Нашему государству всегда будет нужна эффективная армия. Это и есть ваша главная задача".

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина должна завоевать справедливый мир, получить надежные гарантии безопасности и сохранить сильную и боеспособную армию.

"Вы всегда будете нужны Украине. Особое уважение к армии стало на самом высоком уровне после начала войны, и понятно почему. И поэтому ваша служба, работа, ваша жизнь будут всегда важными и актуальными для Украины", - отметил Зеленский.

Выплаты для курсантов и военных в Украине

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года стало известно, что в 2025 году денежное обеспечение курсантов военных учреждений высшего образования возрастет.

19 ноября президент Владимир Зеленский подписал законопроект, по которому военным предоставляется возможность самостоятельно определить, кто будет получать выплаты в случае их плена или пропажи без вести.

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