В Минобороны рассказали, сколько будут получать курсанты.

В Украине со следующего года денежное обеспечение курсантов военных высших учебных заведений возрастет.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник во Львове на встрече с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. "Уже с марта 2025 года курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы, это 8 тыс. грн. С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тыс. грн.", - детализировал Мельник.

Он отметил, что "обеспечение лучших условий для обучения и службы будущих офицеров - это инвестиция в успех и победу нашей страны".

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Кроме того, во время визита Мельник проверил организацию образовательного процесса и бытовые условия курсантов. "Академия имени гетмана Петра Сагайдачного остается одним из ведущих заведений, которое готовит лучших офицеров для Сил обороны Украины. Создание надлежащих условий обучения и быта курсантов является одним из главных приоритетов Министерства обороны", - подытожил он.

Выплаты военным и их семьям

Военный с позывным "Еврей" рассказал о том, что раненым бойцам ВСУ массово отказывают в выплатах и выводят за штат. По его словам, очень много бойцов ВСУ попадают с ранениями в госпитали, их выводят вне штата и "платят копейки".

19 ноября президент Владимир Зеленский подписал законопроект, по которому военным предоставляется возможность самостоятельно определить, кто будет получать выплаты в случае их плена или пропажи без вести.

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