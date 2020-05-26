Госуправление делами под предлогом борьбы с COVID-19 требует у Кабмина больше денег на VIP-больницы для чиновников

Оказывается, что первые медучреждения страны так же как и больницы в регионах не имеют достаточного количества костюмов биозащиты, респираторов, защитных очков и масок.

Государственное управление делами обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой выделить медицинским учреждениям для топ-чиновников, в частности и известной больнице «Феофания», дополнительные 23,4 миллиона гривень на противодействие распространению коронавируса, несмотря на собственный бюджет в 2 миллиарда гривень.

Об этом говорится в соответствующем письме ГУД, передает StateWatch.

«Просим поручить Министерству финансов Украины совместно с заинтересованными органами рассмотреть указанные предложения о выделении дополнительного финансирования из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями по бюджетной программе ГУД «Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями» на общую сумму 23,4 миллиона гривень», - говорится в сообщении.

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Кроме «Феофании» речь идет о Поликлинике №2, Научно-практическом центре профилактической и медицинской медицины и Центре превентивной медицины, которые также в управлении ГУД.

Оказывается, что первые медучреждения страны так же как и больницы в регионах не имеют достаточного количества костюмов биозащиты, респираторов, защитных очков и масок.

В частности, 637 тысяч гривень необходимы для закупки предметов и инвентаря для медицинских нужд, 12 миллионов 845 тысяч для закупки медикаментов, 9 миллионов для закупки нового медицинского оборудования и 174 тысячи для ремонта медицинского оборудования.

В обосновании своего запроса на средства из фонда в ГУД отметили, что они отвечают за эпидемическое и санитарное благополучие Президента Украины, СНБО, ВРУ, КМУ и других органов и служб власти высших уровней.

Также в Госуправлении отметили, что кроме топ-чиновников в ведомственных медучреждениях обслуживают и «другие категории населения».

Стоит заметить, что годовой бюджет ГУД на 2020 год составляет более 2,05 миллиарда гривен.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову с предложением отчитаться о выплате медицинским работникам доплат в размере до 300% заработной платы.

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