Первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко намерен внедрить несколько потенциально коррупционных схем под видом поддержки отечественного производителя и усиления контроля над рынком интернет-торговли.

Об этом пишет издание "Дело".

Схемы увеличат коррупционные риски и будут способствовать тенизации целых секторов экономики, а также расцвету контрабанды, считают журналисты.

Издание напоминает, что сегодня в Украине уже действует программа компенсации стоимости агротехники отечественного производства - 25% можно получить через банк-партнер Минагрополитики. Однако, по данным источников авторов в Минэкономики, теперь речь идет о существенном расширении программы, в частности, на другую продукцию машиностроения, по примеру соседней Беларуси, которая продает свои трактора и грузовые автомобили также с компенсацией 15-25% из бюджета.

Журналисты указывают на несколько корруптогенных факторов этой инициативы. Во-первых, это теневые схемы включения в программу производителей такой "нужной" продукции. Во-вторых, коррупционной может оказаться схема включения в процесс банков-партнеров. В-третьих, вряд ли обойдется без коррупции и на стороне покупателя, который наверняка должен будет пройти множество бюрократических процедур, чтобы получить свою компенсацию в полном объеме и в обещанные сроки, а за ускорение - заплатить.

Еще одна новая инициатива Минэкономики направлена на усиление контроля над рынком интернет-торговли. Минэкономки инициировало проект закона "О защите прав потребителей", который должен внедрить новые "действенные механизмы" по регулированию интернет-торговли. Согласно документу, предприниматели, которые осуществляют электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе как предприятии и установленный перечень информации о продукции. В законопроекте дается определение "электронная торговая площадка (маркетплейс)" и "электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)"; устанавливается ответственность за непредоставление полной информации субъектом хозяйствования для его идентификации.

"Стоит ли говорить, что в таких формулировках инициатива выглядит, как попытка наделить госорган (Госпотребслужбу) недюжинными корруптогенными полномочиями: возможностями назначать штрафы, запугивать и попросту закрывать неугодные интернет-магазины - как мелкие, так и крупные. К работе над регулированием онлайн-торговли подключат Минцифры: уже кипит работа над созданием платформы "Е-потребитель" для продавцов, осуществляющих хозяйственную деятельность в интернет-магазинах, в частности, маркетплейсах, прайс-агрегаторах, класифайдах. Такой сервис позволит идентифицировать продавца путем предоставления ему статуса Госпродпотребслужбой "Проверенный продавец". А где "специальный статус" и "белые списки" "избранных компаний" - там обязательно есть место коррупционному интересу принимающего решение чиновника", - говорится в материале.

В Минэкономики говорят, что после принятие закона Госпродпотребслужба получит право обращаться к провайдеру сайта и ограничивать доступ хозсубъектов, которые используют "нечестную предпринимательскую практику", нарушают законодательство о защите прав потребителей и которых невозможно идентифицировать.

Автор: Иван Бойко