Цуренко впервые в карьере войдет в топ-25 рейтинга WTA

До этого лучшим результатом для второй ракетки Украины было 26-е место.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко впервые в своей карьере попадет в топ-25 рейтинга WTA.

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Победа над эстонкой Анетт Контавейт и выход в полуфинал турнира WTA Premiere в Брисбене позволит украинке подняться с 27-го места на 24-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации. До этого лучшим личным результатом Цуренко было 26-е место, сообщает "Трибуна".

Напомним, в 1/2 финала в Брисбене в субботу Цуренко сыграет с японкой Наоми Осакой. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина после неудачного старта сезона потеряет место в топ-пятерке теннисисток планеты.